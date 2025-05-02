Держсекретар США закликав Німеччину «змінити курс» через ситуацію довкола АдН

«Це не демократія — це замаскована тиранія», - заявив Рубіо.

Державний секретар США Марко Рубіо висловився проти визнання ультраправої партії АдН правоекстремістською.

Про це Рубіо написав на своїй сторінці у соцмережі Х.

«Німеччина щойно надала своєму шпигунського агентства нові повноваження для стеження за опозицією. Це не демократія — це замаскована тиранія», - заявив Рубіо.

Держсекретар підкреслив, що «по-справжньому екстремістською є не популярна АдН, яка посіла друге місце на недавніх виборах, а смертоносна політика імміграції через відкриті кордони, проти якої виступає АдН».

«Німеччині слід змінити курс», - наполягає Рубіо.