Держсекретар США закликав Німеччину «змінити курс» через ситуацію довкола АдН

Державний секретар США Марко Рубіо висловився проти визнання ультраправої партії АдН правоекстремістською.
Про це Рубіо написав на своїй сторінці у соцмережі Х.
«Німеччина щойно надала своєму шпигунського агентства нові повноваження для стеження за опозицією. Це не демократія — це замаскована тиранія», - заявив Рубіо.
Держсекретар підкреслив, що «по-справжньому екстремістською є не популярна АдН, яка посіла друге місце на недавніх виборах, а смертоносна політика імміграції через відкриті кордони, проти якої виступає АдН».
«Німеччині слід змінити курс», - наполягає Рубіо.
- 2 травня, німецьке Федеральне відомство з охорони конституції віднесло партію "Альтернатива для Німеччини" (АдН) до правоекстремістських на федеральному рівні,
- Раніше у Німеччині правоекстремістськими були визнані земельні організації "Альтернативи для Німеччини" у Тюрінгії, Саксонії та Саксонії-Анхальт.