Чиновники КМДА, яких 25 квітня застали на святкуванні, влаштували свій захід на території режимного об'єкту "Київводоканалу"
Чиновники КМДА, яких 25 квітня застали на святкуванні, влаштували свій захід на території режимного об'єкту "Київводоканалу"
Танкісти на Покровському напрямку: «Заїжджаємо без фар по темному, виїжджаємо по сірому»
Танкісти на Покровському напрямку: «Заїжджаємо без фар по темному, виїжджаємо по сірому»
Паралізований КСУ. Чому не призначають нових суддів?
Паралізований КСУ. Чому не призначають нових суддів?
Росія близька до початку вирішального штурму Слов'янсько-Краматорської агломерації
Росія близька до початку вирішального штурму Слов'янсько-Краматорської агломерації
«В одній камері з убивцями та сепаратисткою»: як утримують цивільних в окупованому Луганську
«В одній камері з убивцями та сепаратисткою»: як утримують цивільних в окупованому Луганську
Наслідки масової міграції: уроки Європи для України
Наслідки масової міграції: уроки Європи для України
Артилерія в епоху дронів
Артилерія в епоху дронів
Замах на Стерненка вчинили з вогнепальною зброєю. СБУ розповіла перші деталі про напад
Замах на Стерненка вчинили з вогнепальною зброєю. СБУ розповіла перші деталі про напад
Петиція із закликом звільнити керівницю Департаменту охорони здоров’я КМДА Гінзбург набрала необхідні для розгляду голоси
Петиція із закликом звільнити керівницю Департаменту охорони здоров’я КМДА Гінзбург набрала необхідні для розгляду голоси
ГоловнаСвіт

Держсекретар США закликав Німеччину «змінити курс» через ситуацію довкола АдН

«Це не демократія — це замаскована тиранія», - заявив Рубіо.

Держсекретар США закликав Німеччину «змінити курс» через ситуацію довкола АдН
Марко Рубіо
Фото: EPA/UPG

Державний секретар США Марко Рубіо висловився проти визнання ультраправої партії АдН правоекстремістською.

Про це Рубіо написав на своїй сторінці у соцмережі Х.

Підписуйтесь на наш Google News

«Німеччина щойно надала своєму шпигунського агентства нові повноваження для стеження за опозицією. Це не демократія — це замаскована тиранія», - заявив Рубіо.

Держсекретар підкреслив, що «по-справжньому екстремістською є не популярна АдН, яка посіла друге місце на недавніх виборах, а смертоносна політика імміграції через відкриті кордони, проти якої виступає АдН».

«Німеччині слід змінити курс», - наполягає Рубіо.

  • 2 травня, німецьке Федеральне відомство з охорони конституції віднесло партію "Альтернатива для Німеччини" (АдН) до правоекстремістських на федеральному рівні,
  • Раніше у Німеччині правоекстремістськими були визнані земельні організації "Альтернативи для Німеччини" у Тюрінгії, Саксонії та Саксонії-Анхальт.
Теми: , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies