Острів Балі залишився без світла через аварію підводного кабеля

Проблеми з енергопостачанням торкнулися і головного управління поліції Балі.

2 травня на острові Балі стався масштабний блекаут через пошкодження підводного кабеля, що передає електроенергію з Яви, пише Radar Bali.

Через знеструмлення не працювали світлофори, що спричинило затори на вулицях.

Поліція оперативно відреагувала на ситуацію та відновила рух. Наразі роботу світлофорів вдалося нормалізувати.

Проблеми з енергопостачанням торкнулися і головного управління поліції Балі, а також районних відділків і дільниць. Правоохоронцям довелося працювати на генераторах.