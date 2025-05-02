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Острів Балі залишився без світла через аварію підводного кабеля

Проблеми з енергопостачанням торкнулися і головного управління поліції Балі.

Острів Балі залишився без світла через аварію підводного кабеля
лампочка
Фото: pixabay

2 травня на острові Балі стався масштабний блекаут через пошкодження підводного кабеля, що передає електроенергію з Яви, пише Radar Bali.

Через знеструмлення не працювали світлофори, що спричинило затори на вулицях.

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Поліція оперативно відреагувала на ситуацію та відновила рух. Наразі роботу світлофорів вдалося нормалізувати.

Проблеми з енергопостачанням торкнулися і головного управління поліції Балі, а також районних відділків і дільниць. Правоохоронцям довелося працювати на генераторах.
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