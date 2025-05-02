Острів Балі залишився без світла через аварію підводного кабеля

2 травня на острові Балі стався масштабний блекаут через пошкодження підводного кабеля, що передає електроенергію з Яви, пише Radar Bali.
Через знеструмлення не працювали світлофори, що спричинило затори на вулицях.
Поліція оперативно відреагувала на ситуацію та відновила рух. Наразі роботу світлофорів вдалося нормалізувати.
Проблеми з енергопостачанням торкнулися і головного управління поліції Балі, а також районних відділків і дільниць. Правоохоронцям довелося працювати на генераторах.
- 28 квітня масштабне відключення електроенергії сталося у великих частинах Іспанії та Португалії, зокрема, у Мадриді і Лісабоні. Також повідомляли про відключення у деяких районах Франції.
- У Португалії 29 квітня відновили постачання електроенергії після блекауту, Іспанія майже завершила роботи.
- Національний суд Іспанії розпочав розслідування масштабного відключення електроенергії.