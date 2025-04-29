У Португалії відновили постачання електроенергії після блекауту, Іспанія майже завершила роботи

Іспанський енергетичний оператор Red Electrica сьогодні вранці повідомив про відновлення постачання уже на "99,95 %". Роботи триватимуть до 100 % результату, писало близько 9:36 BBC.

Португалський уряд тим часом підтвердив, що відновлення уже завершили. Залежне від енергетики водопостачання повернулося по всій країні, системи метро в Лісабоні і Порто запрацювали.

У головному аеропорту Лісабона все ще тривають деякі відновлювальні процеси, але більшість рейсів проходять за планом.

Система охорони здоров'я в нормі, школи готові до відкриття.

Іспанський прем'єр-міністр Педро Санчес закликав громадян обачно ставитися до інформації про причини блекауту. Учора регіональний президент Андалузії Хуанма Морено припустив, що причиною блекауту стала кібератака. Але інші посадовці це швидко спростували.

Точна причина масштабного знеструмлення, що зачепив Піренейський півострів, все ще невідома. Серед можливих варіантів – погодний феномен.

Україна для подолання енергетичної кризи запропонувала Іспанії, Франції та Португалії свою допомогу. Країна має досвід подолання труднощів у енергетиці після російських цілеспрямованих атак.