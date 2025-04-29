Ярослав Грицак: «Трамп думає про світову контрреволюцію. І нагадує Нерона»
Ярослав Грицак: «Трамп думає про світову контрреволюцію. І нагадує Нерона»
Без маневреного фонду. Чому киянам нема куди піти після прильотів ракет
Без маневреного фонду. Чому киянам нема куди піти після прильотів ракет
Речниця Держдепу США: жодних домовленостей з Росією не буде до припинення вогню
Речниця Держдепу США: жодних домовленостей з Росією не буде до припинення вогню
«Мікродозинг не чарівна пілюля»: чому люди шукають покращення психічного стану в грибах і які ризики цього тренду
«Мікродозинг не чарівна пілюля»: чому люди шукають покращення психічного стану в грибах і які ризики цього тренду
На чотирьох ортопедів — три різні думки. Історія однієї травми коліна, яка насправді про всіх нас
На чотирьох ортопедів — три різні думки. Історія однієї травми коліна, яка насправді про всіх нас
У Франції, Іспанії та Португалії стався масштабний блекаут, — ЗМІ
У Франції, Іспанії та Португалії стався масштабний блекаут, — ЗМІ
Франція і Німеччина прагнуть замінити РСЗВ американського виробництва
Франція і Німеччина прагнуть замінити РСЗВ американського виробництва
Росія близька до початку вирішального штурму Слов'янсько-Краматорської агломерації
Росія близька до початку вирішального штурму Слов'янсько-Краматорської агломерації
На війні під час виконання бойового завдання загинув спортсмен Андрій Дзюбан
На війні під час виконання бойового завдання загинув спортсмен Андрій Дзюбан
ГоловнаСвіт

У Португалії відновили постачання електроенергії після блекауту, Іспанія майже завершила роботи

Країни завершують відновлення після раптового знеструмлення. 

У Португалії відновили постачання електроенергії після блекауту, Іспанія майже завершила роботи
Фото: pixabay

Іспанський енергетичний оператор Red Electrica сьогодні вранці повідомив про відновлення постачання уже на "99,95 %". Роботи триватимуть до 100 % результату, писало близько 9:36 BBC

Португалський уряд тим часом підтвердив, що відновлення уже завершили. Залежне від енергетики водопостачання повернулося по всій країні, системи метро в Лісабоні і Порто запрацювали. 

У головному аеропорту Лісабона все ще тривають деякі відновлювальні процеси, але більшість рейсів проходять за планом. 

Система охорони здоров'я в нормі, школи готові до відкриття. 

Іспанський прем'єр-міністр Педро Санчес закликав громадян обачно ставитися до інформації про причини блекауту. Учора регіональний президент Андалузії Хуанма Морено припустив, що причиною блекауту стала кібератака. Але інші посадовці це швидко спростували. 

Точна причина масштабного знеструмлення, що зачепив Піренейський півострів, все ще невідома. Серед можливих варіантів – погодний феномен. 

Україна для подолання енергетичної кризи запропонувала Іспанії, Франції та Португалії свою допомогу. Країна має досвід подолання труднощів у енергетиці після російських цілеспрямованих атак. 

﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies