Франція і Німеччина прагнуть замінити РСЗВ американського виробництва

Париж і Берлін не хочуть залежати від імпорту, від політичної ситуації, хочуть зберегти автономію в закупівлях — зі своїм виробником можна розрахуватися держгарантіями, а не викладати живі гроші.

Свого часу, наприклад, британську та французьку дивізію розгорнули в кампанії проти Іраку за запитом американців, і ніхто союзникам не розповідав, скільки відсотків витрат на оборону потрібно досягти і яке прекрасне море розділяє Багдад і Париж.

Тому Європа все більше хоче домогтися автономії — це логічно, так зробив би всяк, хто бачить, куди мігрує нова адміністрація США.

На сьогодні аж 44 машини М270 Франції перебувають на зберіганні з незрозумілими перспективами поставлення у стрій — і лише 9 реактивних систем LRU (французька модернізація M270) перебувають на озброєнні.

Фото: Олексій Кашпоровський LRU (модернізований варіант M270) українських військових. Грудень 2022. Реактивна установка(модернізований варіант) українських військових. Грудень 2022.

Роботи над заміною вже тривають, і наступного літа заплановані перші запуски.

Плани закупити 26 одиниць до 2035 року — у принципі це швидко, адже ще немає робочого демонстратора, як і летючої ракети.

Це до відома тих, хто мріє про українські аналоги Patriot і HIMARS. Причому французи вже мають відпрацьовану систему наведення у високоточних бомбах AASM Hammer і над проєктом РСЗВ працюють гіганти — консорціуми компаній Safran з MBDA і Thales із ArianeGroup.

Сучасна зброя з великою кількістю електроніки, систем обходу РЕБ, супутниковим зв'язком, навігацією зовсім не схожа на попередні покоління.

У техзавданні — взаємозамінність з боєприпасами на зберіганні, а до 2030 року буде розроблена основна ракета дальністю 150 км з дубльованими системами наведення.

Імовірно, Париж задоволений численними ударами по складах, пунктах управління й позиціях пілотів дронів — можливості РФ протистояти новітнім інерційним та інфрачервоній дублювальній системам обмежена — РЕБ гасить тільки супутники.

Німці також активно розробляють заміну M142 HIMARS для Бундесверу. Колісна РСЗВ у принципі не на озброєнні в Берліна, адже 158 MARS на зберіганні, їх модернізують до MARS II.

На сьогодні в лаві чотири десятки, п’ять повноцінних дивізіонів. Імовірно, паралельно з ними для нових дивізій прийматимуть на озброєння легшого й дешевого однокласника німецької розробки.

Розробник — Rheinmetall, щоправда, у зв'язці з американською Lockheed Martin, світовим лідером у виробництві високоточних ракет.

GMARS — це броньований автомобіль RMMV HX 8x8 з модульною системою пуску.

Фото: rheinmetall.com GMARS Німецько-американська РЗСВ

Німці вирішили не розробляти ракету з нуля, а використовувати на початковому етапі запаси країн НАТО.

По суті, це колісний М270 — РСЗВ може давати повний залп 12 227-міліметрових ракет або відразу двома ОТРК, а пізніше в нього буде інтегрована нова крилата ракета.

Оскільки Берлін підписав конвенцію про заборону касетних боєприпасів, то проти розосереджених жорстких цілей застосовують SMArt — вони чудово працюють по пострадянських танках.

Побудоване виробництво в Дортмунді, перші передсерійні моделі з'явиться вже цього літа — німці квапляться.

Фото: Rheinmetall РСЗВ GMARS

Ну що ж, ЄС посилює курс на автономію від США та взаємозамінність техніки на континенті.

І якщо ще недавно конкурентів США не було і Румунія, країни Балтії та Польща були прив'язані до американського імпорту, то тепер можливі альтернативи.

На європейському шасі, з ракетами, що виготовлятимуть у ЄС, але з можливістю використовувати запаси США чи інших країн НАТО з вторинного ринку.

Упевнений, якщо США оберуть дистанціюватися від війни в Україні, ми не залишимося самі.

І більш ніж упевнений, що нові РСЗВ отримають обкатку в нас — так само, як ми отримали французькі керовані бомби, новітні німецькі системи ППО й САУ.

Просто тому, що надто довго в Європі лилася кров через «історичні землі» й «історичні образи», ніхто не хоче випускати джина з глечика.

Що більше РФ намагатиметься тиснути, то більше німецьких і канадських бригад буде у країнах Балтії, нових реактивних систем і то швидше межі агресора обкладуть «прапорцями» з протикорабельних ракет, літаків і високоточної зброї.