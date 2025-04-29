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Франція і Німеччина прагнуть замінити РСЗВ американського виробництва

Париж і Берлін не хочуть залежати від імпорту, від політичної ситуації, хочуть зберегти автономію в закупівлях — зі своїм виробником можна розрахуватися держгарантіями, а не викладати живі гроші.

Плюс, звичайно, вплинули запровадження американцями мита проти союзників, заяви Джей Ді Венса та Гегсета про небажання США бути гарантами безпеки Європи, демонстративне дистанціювання американців від роботи Контактної групи з питань оборони України.

Свого часу, наприклад, британську та французьку дивізію розгорнули в кампанії проти Іраку за запитом американців, і ніхто союзникам не розповідав, скільки відсотків витрат на оборону потрібно досягти і яке прекрасне море розділяє Багдад і Париж. 

Тому Європа все більше хоче домогтися автономії — це логічно, так зробив би всяк, хто бачить, куди мігрує нова адміністрація США. 

На сьогодні аж 44 машини М270 Франції перебувають на зберіганні з незрозумілими перспективами поставлення у стрій — і лише 9 реактивних систем LRU (французька модернізація M270) перебувають на озброєнні. 

Реактивна установка <i>LRU</i> (модернізований варіант <i>M270</i>) українських військових. Грудень 2022.
Фото: Олексій Кашпоровський
Реактивна установка LRU (модернізований варіант M270) українських військових. Грудень 2022.

Роботи над заміною вже тривають, і наступного літа заплановані перші запуски.

Плани закупити 26 одиниць до 2035 року — у принципі це швидко, адже ще немає робочого демонстратора, як і летючої ракети. 

Це до відома тих, хто мріє про українські аналоги Patriot і HIMARS. Причому французи вже мають відпрацьовану систему наведення у високоточних бомбах AASM Hammer і над проєктом РСЗВ працюють гіганти — консорціуми компаній Safran з MBDA і Thales із ArianeGroup

Сучасна зброя з великою кількістю електроніки, систем обходу РЕБ, супутниковим зв'язком, навігацією зовсім не схожа на попередні покоління.

У техзавданні — взаємозамінність з боєприпасами на зберіганні, а до 2030 року буде розроблена основна ракета дальністю 150 км з дубльованими системами наведення.

Імовірно, Париж задоволений численними ударами по складах, пунктах управління й позиціях пілотів дронів — можливості РФ протистояти новітнім інерційним та інфрачервоній дублювальній системам обмежена — РЕБ гасить тільки супутники.

Німці також активно розробляють заміну M142 HIMARS для Бундесверу. Колісна РСЗВ у принципі не на озброєнні в Берліна, адже 158 MARS на зберіганні, їх модернізують до MARS II

На сьогодні в лаві чотири десятки, п’ять повноцінних дивізіонів. Імовірно, паралельно з ними для нових дивізій прийматимуть на озброєння легшого й дешевого однокласника німецької розробки.

Розробник — Rheinmetall, щоправда, у зв'язці з американською Lockheed Martin, світовим лідером у виробництві високоточних ракет.

GMARS — це броньований автомобіль RMMV HX 8x8 з модульною системою пуску.

Німецько-американська РЗСВ <i>GMARS</i>
Фото: rheinmetall.com
Німецько-американська РЗСВ GMARS

Німці вирішили не розробляти ракету з нуля, а використовувати на початковому етапі запаси країн НАТО. 

По суті, це колісний М270 — РСЗВ може давати повний залп 12 227-міліметрових ракет або відразу двома ОТРК, а пізніше в нього буде інтегрована нова крилата ракета.

Оскільки Берлін підписав конвенцію про заборону касетних боєприпасів, то проти розосереджених жорстких цілей застосовують SMArt — вони чудово працюють по пострадянських танках.

Побудоване виробництво в Дортмунді, перші передсерійні моделі з'явиться вже цього літа — німці квапляться. 

РСЗВ GMARS
Фото: Rheinmetall
РСЗВ GMARS

Ну що ж, ЄС посилює курс на автономію від США та взаємозамінність техніки на континенті. 

І якщо ще недавно конкурентів США не було і Румунія, країни Балтії та Польща були прив'язані до американського імпорту, то тепер можливі альтернативи.

На європейському шасі, з ракетами, що виготовлятимуть у ЄС, але з можливістю використовувати запаси США чи інших країн НАТО з вторинного ринку. 

Упевнений, якщо США оберуть дистанціюватися від війни в Україні, ми не залишимося самі. 

І більш ніж упевнений, що нові РСЗВ отримають обкатку в нас — так само, як ми отримали французькі керовані бомби, новітні німецькі системи ППО й САУ.

Просто тому, що надто довго в Європі лилася кров через «історичні землі» й «історичні образи», ніхто не хоче випускати джина з глечика. 

Що більше РФ намагатиметься тиснути, то більше німецьких і канадських бригад буде у країнах Балтії, нових реактивних систем і то швидше межі агресора обкладуть «прапорцями» з протикорабельних ракет, літаків і високоточної зброї. 

Кирило Данильченко ака Ронін
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