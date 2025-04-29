У Португалії та Іспанії триває відновлення електропостачання після блекауту

Уряд Іспанії прозвітував щодо відновлення близько 50% енергопостачання після блекауту, що стався вдень у понеділок та залишив без світла Піренейський півострів та південь Франції.

Як пише CNN, прем'єр-міністр Педро Санчез заявив, що причина аварії в електромережах досі з'ясовується. За його словами, відбулося "те, чого не ставалося раніше": упродовж 5 секунд з мережі зникло 15 ГВт енергії, що становить 60% від потреби цілої країни.

Влада планує повернути електрику в усі міста та до всіх домівок під ранок вівторка, проте визнає, що це складне завдання: ситуація дуже асиметрична, деякі автономні спільноти вже заживлені практично повністю, в інших показник не дотягує і до 20%.

У сусідній Португалії світло повернулося до 2,5 мільйонів споживачів. Із 89 підстанцій заживлені вже 85. Попри це, як і в Іспанії, влада оголосила режим надзвичайного стану.