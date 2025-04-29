Трамп раптово відкинув плани балотування на третій президентський термін

Президент США Дональд Трамп несподівано заявив, що не має наміру шукати шляхи до балотування на виборах 2028 року, участь в яких йому забороняє конституція.

В інтерв'ю виданню The Atlantic республіканець, усупереч попередній своїй риториці, назвав сценарій висунення своєї кандидатури "великим порушенням". Він також повідомив, що не звертався до співробітників міністерства юстиції США з проханням дослідити питання законності його третього терміну.

Хоча раніше Трамп переконував, що існують легальні способи організувати його участь у виборах, тепер він стверджує, що "це було б дуже важко". При цьому він все ще повторює, що його прихильники постійно закликають його не зупинятися на двох каденціях.