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Трамп раптово відкинув плани балотування на третій президентський термін

Республіканець згадав, що це заборонено конституцією.

Трамп раптово відкинув плани балотування на третій президентський термін
Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп несподівано заявив, що не має наміру шукати шляхи до балотування на виборах 2028 року, участь в яких йому забороняє конституція.

В інтерв'ю виданню The Atlantic республіканець, усупереч попередній своїй риториці, назвав сценарій висунення своєї кандидатури "великим порушенням". Він також повідомив, що не звертався до співробітників міністерства юстиції США з проханням дослідити питання законності його третього терміну.

Хоча раніше Трамп переконував, що існують легальні способи організувати його участь у виборах, тепер він стверджує, що "це було б дуже важко". При цьому він все ще повторює, що його прихильники постійно закликають його не зупинятися на двох каденціях.

  • 22-га поправка до конституції США обмежує президентські повноваження двома термінами, незалежно від того, послідовні вони чи ні. 
  • Трамп почав продавати у власному онлайн-магазині кепки, футболки та іншу атрибутику з написами "Трамп 2028", натякаючи на бажання залишитися у Білому домі. 
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