У США вимагають постійного припинення вогню в Україні, — Білий дім

Президент США докладає багато зусиль для перемир'я, бо "хоче бути президентом-миротворцем".

У Білому домі, коментуючи заяву російського диктатора Володимира Путіна про готовність знову оголосити коротке перемир’я на кілька днів, заявили, що президент США Дональд Трамп хоче бачити постійне припинення вогню в Україні.

Про це пише Укрінформ з посиланням на заяву речниці Білого дому Керолайн Левітт.

Речниця наголошує, що Трамп "вважає, що він дедалі більше розчаровується в лідерах обох країн".

"Він (Трамп, - ред.) хоче бачити постійне припинення вогню. Наскільки я розумію, Володимир Путін сьогодні вранці запропонував тимчасове припинення вогню. Президент чітко дав зрозуміти, що спочатку він хоче бачити постійне припинення вогню, щоб зупинити вбивства, зупинити кровопролиття", – сказала речниця.

Попри оптимізм Трампа, що він зможе укласти угоду, "він також є реалістом, і обидва лідери повинні сісти за стіл переговорів, щоб домовитися про вихід із цієї ситуації", — додала вона.

Речниця додає, що зустріч президента Трампа з президентом Володимиром Зеленським під час поїздки до Ватикану свідчить про те, що Дональд Трамп докладає багато зусиль і часу для цього, бо хоче бути президентом-миротворцем.

"І це неймовірно складна ситуація і конфлікт, що президент Трамп успадкував від президента Байдена, який дозволив цій війні розпочатися, але він (Трамп, - ред.) зосереджений на розв’язанні цієї проблеми", – зазначила Левітт.

Сьогодні в Москві заявили про рішення оголосити "перемир'я" з 8 до 11 травня – у дні святкувань перемоги в Другій світовій війні, яку в Росії називають "вітчизняною війною".