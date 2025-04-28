У США вимагають постійного припинення вогню в Україні, — Білий дім

У Білому домі, коментуючи заяву російського диктатора Володимира Путіна про готовність знову оголосити коротке перемир’я на кілька днів, заявили, що президент США Дональд Трамп хоче бачити постійне припинення вогню в Україні.
Про це пише Укрінформ з посиланням на заяву речниці Білого дому Керолайн Левітт.
Речниця наголошує, що Трамп "вважає, що він дедалі більше розчаровується в лідерах обох країн".
"Він (Трамп, - ред.) хоче бачити постійне припинення вогню. Наскільки я розумію, Володимир Путін сьогодні вранці запропонував тимчасове припинення вогню. Президент чітко дав зрозуміти, що спочатку він хоче бачити постійне припинення вогню, щоб зупинити вбивства, зупинити кровопролиття", – сказала речниця.
Попри оптимізм Трампа, що він зможе укласти угоду, "він також є реалістом, і обидва лідери повинні сісти за стіл переговорів, щоб домовитися про вихід із цієї ситуації", — додала вона.
Речниця додає, що зустріч президента Трампа з президентом Володимиром Зеленським під час поїздки до Ватикану свідчить про те, що Дональд Трамп докладає багато зусиль і часу для цього, бо хоче бути президентом-миротворцем.
"І це неймовірно складна ситуація і конфлікт, що президент Трамп успадкував від президента Байдена, який дозволив цій війні розпочатися, але він (Трамп, - ред.) зосереджений на розв’язанні цієї проблеми", – зазначила Левітт.
- Сьогодні в Москві заявили про рішення оголосити "перемир'я" з 8 до 11 травня – у дні святкувань перемоги в Другій світовій війні, яку в Росії називають "вітчизняною війною".
- Уукраїнський міністр закордонних справ Андрій Сибіга прокоментував російські заяви про припинення вогню до дня перемоги в Другій світовій війні: якщо Росія справді хоче миру, то повинна зупинити вогонь негайно, а не чекати 8 травня.