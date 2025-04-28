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Польща та США планують постачати зріджений газ в Україну

Також Польща уклала угоду з американською компанією щодо будівництва першої атомної електростанції в країні.

Польща та США планують постачати зріджений газ в Україну
Транспортування зрідженого газу
Фото: Нафтогаз

Польща та США планують співпрацювати щодо постачання зрідженого газу (ЗПГ) в Україну, заявив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск під час брифінгу у Варшаві разом із міністром енергетики США Крісом Райтом, пише Укрінформ.

Туск наголосив, що Польща є одним із найбільших інвесторів у газову інфраструктуру великим імпортером американського зрідженого газу.

За його словами, країна активно працює над тим, щоб зробити себе та Європу менш залежними від російського газу.

"Можливо, завдяки співпраці Польщі та США, нам вдасться також допомогти Україні у питанні газопостачання", – сказав польський прем’єр-міністр.

Польща також уклала нову угоду з американським консорціумом Westinghouse-Bechtel щодо будівництва першої атомної електростанції в країні.

  • Група Нафтогаз і польська компанія ORLEN підписали нову угоду на постачання 100 млн куб. м зрідженого природного газу (LNG). 
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