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Угорщина не скорочуватиме свої економічні зв'язки з Китаєм попри натиск США

Угорщина не бачить на горизонті американських інвестицій, які б витіснили китайські, заявив міністр економіки країни Мартон Надь.

Угорщина не скорочуватиме свої економічні зв'язки з Китаєм попри натиск США
Міністр економіки країни Мартон Надь
Фото: EPA/UPG

Угорщина не скорочуватиме свої економічні зв'язки з Китаєм, заявив міністр економіки країни Мартон Надь, пише Bloomberg.

Видання зазначає, що це є найчіткішою ознакою того, що уряд прем'єр-міністра Віктора Орбана не піддасться тиску США щодо дистанціювання від Пекіна.

Угорщина не бачить на горизонті американських інвестицій, які б витіснили китайські, заявив журналістам Надь. Однією з перешкод є те, що Сполучені Штати ще не домовилися про нову податкову угоду з Будапештом, яку попередня адміністрація Джо Байдена розірвала з країною-членом Європейського Союзу.

“Ми не бачимо інвестиційного потенціалу з боку США, який би був на рівні з Китаєм. У нас дуже прагматична позиція”, ‒ сказав міністр.

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Адміністрація президента США Дональда Трампа тисне на Угорщину, щоб вона зменшила свою залежність від Китаю після того, як азійська країна стала ключовим партнером Будапешта в галузі електромобілів, а також у телекомунікаціях. 

Старший син Трампа, Дональд Трамп-молодший, у п'ятницю закликав Угорщину та інші східноєвропейські країни, що мають зв'язки з Китаєм, обрати США своїм основним економічним партнером.

В Угорщині уряд Віктора Орбана звинувачують у незаконному наданні понад мільярда євро субсидій проурядовим ЗМІ, що посилює занепокоєння щодо використання державної підтримки для зміцнення влади угорського лідера.

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