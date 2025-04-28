США повідомляють про 800 цілей хуситів, уражених під час тижнів ударів

Американські військові стверджують, що з моменту початку тривалих повітряних та морських ударів по руху хуситів у Ємені 15 березня вони вразили понад 800 цілей, пише BBC.

Центральне командування США заявило, що “знищило сотні бойовиків хуситів та численних лідерів хуситів”.

Вашингтон заявив, що діє, щоб покласти край загрозі, яку підтримувані Іраном хусити становлять для судноплавства в Червоному морі та Аденській затоці.

У Ємені хусити, які контролюють великі території країни, заявили, що в унаслідок останнього нападу США на столицю Сану в неділю загинуло щонайменше вісім людей, включно зі жінками та дітьми.

Раніше цього місяця міністерство охорони здоров'я, кероване хуситами, заявило, що внаслідок авіаударів США по узбережжю Червоного моря, контрольованому хуситами, загинуло щонайменше 74 особи та була поранена 171 людина.

Минулого місяця Трамп наказав завдати масштабних ударів по районах, контрольованих хуситами, і погрожував їх “повним знищенням”. Він також застеріг Іран від озброєння угруповання, що воно неодноразово заперечувало.

У неділю американські військові заявили, що серед цілей, за якими вони завдали ударів, були склади та виробничі потужності зброї, але не “розкриватимуть подробиці” щодо поточних операцій. США заявили, що “продовжуватимуть посилювати тиск”, доки атаки хуситів на судна не будуть припинені.

З листопада 2023 року хусити атакували десятки торгових суден ракетами, безпілотниками та малими човнами в Червоному морі та Аденській затоці. Вони потопили два судна, захопили третє та вбили чотирьох членів екіпажу.

Хусити заявили, що діють на підтримку палестинців у війні між Ізраїлем та ХАМАС у Газі, і стверджували – часто неправдиво – що атакують лише судна, пов’язані з Ізраїлем, США або Великою Британією.