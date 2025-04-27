​Україна і США домовились не враховувати попередню допомогу в угоді про ресурси, - Шмигаль

Прем'єр розповів про візиту української делегації до США цього тижня на Spring Meetings Світового банку та МВФ.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль підбив підсумки візиту української делегації до США цього тижня на Spring Meetings Світового банку та Міжнародного валютного фонду.

Про це Шмигаль написав у Телеграмі.

За його словами, це був насичений візит, під час якого відбулась низка переговорів з ключовими фінансовими інституціями, включно з МВФ, Світовим банком та ЄБРР.

"Важлива зустріч із Міністром фінансів США Скоттом Бессентом, на якій окремою темою розмови була угода між нашими країнами. Над документом працюють юридичні команди. Маємо хороший прогрес. Головне — чітко визначили наші червоні лінії, угода має відповідати європейським зобов’язанням, а також не суперечити Конституції та законодавству України. Вона повинна обов'язково бути ратифікованою Парламентом. Досягнуто домовленостей, що в документі не зараховується допомога, надана до її підписання", - зазначив Шмигаль.

Прем'єр наголосив, що Україна і надалі отримуватиме підтримку від партнерів. Фінансування на 2025 рік повністю забезпечене, включаючи покриття дефіциту в 39 млрд доларів із допомоги міжнародних партнерів. Вже є часткові домовленості на 2026–2027 роки, основні джерела: програма МВФ, Ukraine Facility та доходи від заморожених російських активів (ЕRА).

"Продовжуємо активну роботу над залученням нових ресурсів", - сказав Шмигаль.

Відновлення України - одна з ключових тем на полях Spring Meetings. Обговорили довгострокові перспективи з американським бізнесом та фінансовими партнерами. Провели продуктивну зустріч з лідерами аналітичних центрів, де ішлося про необхідність залучення нових технологій та нових ресурсів для економічного зростання після війни.

Щодо використання російських заморожених активів, тоУкраїна вже має підтверджені 50 млрд доларів доходів від заморожених російських активів. Вони використовуються для бюджетних потреб, фіксування військових видатків та швидкого відновлення.

"Але наша ціль — повна конфіскація. Окрім їхньої конфіскації, запропонували запровадження спеціального мита на імпорт російських товарів, надходження від якого будуть спрямовуватись у фонд відновлення України. Це економічний механізм репарацій, що дозволяє діяти без очікування політичних змін у Росії", - наголосив Шмигаль.

Він додав, що санкції залишаються важливим інструментом тиску, адже Росія постійно намагається їх послабити.