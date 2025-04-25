Шмигаль: у 2025 році Україна очікує понад 39 млрд доларів бюджетної підтримки

Цей ресурс підтверджений партнерами, і Україна розраховує на його надходження.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів, яку кількість бюджетної підтримки наша держава розраховує отримати цього року.

“У 2025 році Україна очікує понад 39 млрд доларів бюджетної підтримки. Цей ресурс підтверджений партнерами, і ми розраховуємо на його надходження”, - йдеться у повідомленні.

Він зауважив, що найоптимальнішим варіантом розв’язання цього питання буде повна конфіскація російських знерухомлених активів на Заході та їх спрямування Україні.

Голова уряду нагадав, що за останньою оцінкою Світового банку потреби у відновленні на найближчі 10 років складають 524 млрд доларів.

Таким чином обсяг російських знерухомлених активів, приблизно 300 млрд доларів, значно менший за обсяг потреб на відбудову України.

“Тому доцільно було б розглянути можливість додаткового оподаткування російської сировини. Агресор має заплатити за спричинені ним руйнування, а Україна отримати ресурс для відновлення”, - наголосив Шмигаль.