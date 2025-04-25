У рівненському пологовому з пацієнтки вимагали гроші за оплачене НСЗУ дослідження
У рівненському пологовому з пацієнтки вимагали гроші за оплачене НСЗУ дослідження
Росія атакувала Київ ракетами і дронами, є загиблі і десятки поранених (доповнено)
Росія атакувала Київ ракетами і дронами, є загиблі і десятки поранених (доповнено)
Кілліан Мерфі: «Не думаю, що кіно може змінити світ. Але воно може змінити людей, які здатні змінити світ»
Кілліан Мерфі: «Не думаю, що кіно може змінити світ. Але воно може змінити людей, які здатні змінити світ»
Що означає знищення 51-го арсеналу ГРАУ МО РФ
Що означає знищення 51-го арсеналу ГРАУ МО РФ
«Хотіли оформити російську опіку над моєю донькою». Історія родини з Херсонщини
«Хотіли оформити російську опіку над моєю донькою». Історія родини з Херсонщини
Микола Азаров планує стати в Росії академіком, попри нульовий індекс Хірша
Микола Азаров планує стати в Росії академіком, попри нульовий індекс Хірша
Смерть ув’язненого у Київському СІЗО: повідомлено про підозру восьми працівникам установи та п’ятьом в’язням
Смерть ув’язненого у Київському СІЗО: повідомлено про підозру восьми працівникам установи та п’ятьом в’язням
Речниця Держдепу США: жодних домовленостей з Росією не буде до припинення вогню
Речниця Держдепу США: жодних домовленостей з Росією не буде до припинення вогню
Росія готується до наступу. Нас чекає гаряче літо
Росія готується до наступу. Нас чекає гаряче літо
ГоловнаСуспільствоВійна

Російські “шахеди” влучили в базу “Госпітальєрів” в Павлограді

Внаслідок російського удару люди й тварини не постраждали, але згоріли всі три поверхи будівлі, і все майно там.

Російські “шахеди” влучили в базу “Госпітальєрів” в Павлограді
Російські “шахеди” влучили в базу “Госпітальєрів” в Павлограді
Фото: Госпітальєри

Вночі 25 квітня два “шахеди” влучили в базу “Госпітальєрів” в Павлограді Дніпропетровської області.

Про це повідомили у медичному добровольчому батальйоні “Госпітальєри”.

“Павлоградська база з нами від 2015 року. Вона бачила все. Сотні, а може, й тисячі госпітальєрів вона споряджала на фронт і приймала по ротаціях. Була другим домом для кількох поколінь госпітальєрів - і залишається ним у серці кожного, хто тут був”, - йдеться у повідомленні.

На щастя, внаслідок російського удару люди й тварини не постраждали.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Втім, згоріли всі три поверхи будівлі, і все майно там.

“Госпітальєри” відкрили збір коштів на нову базу. Допомогти медичному добровольчому батальйону можна за посиланням: https://send.monobank.ua/jar/2QrD4xoAsb

﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies