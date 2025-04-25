Російські “шахеди” влучили в базу “Госпітальєрів” в Павлограді

Вночі 25 квітня два “шахеди” влучили в базу “Госпітальєрів” в Павлограді Дніпропетровської області.
Про це повідомили у медичному добровольчому батальйоні “Госпітальєри”.
“Павлоградська база з нами від 2015 року. Вона бачила все. Сотні, а може, й тисячі госпітальєрів вона споряджала на фронт і приймала по ротаціях. Була другим домом для кількох поколінь госпітальєрів - і залишається ним у серці кожного, хто тут був”, - йдеться у повідомленні.
На щастя, внаслідок російського удару люди й тварини не постраждали.
Втім, згоріли всі три поверхи будівлі, і все майно там.
“Госпітальєри” відкрили збір коштів на нову базу. Допомогти медичному добровольчому батальйону можна за посиланням: https://send.monobank.ua/jar/2QrD4xoAsb
- Російська армія вранці 25 квітня атакувала Дніпропетровську область дронами. Один з них пошкодив багатоповерхівку в Павлограді. Загинули троє людей, серед них – неповнолітня дівчинка.