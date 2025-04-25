Внаслідок російського удару люди й тварини не постраждали, але згоріли всі три поверхи будівлі, і все майно там.

Російські “шахеди” влучили в базу “Госпітальєрів” в Павлограді

Вночі 25 квітня два “шахеди” влучили в базу “Госпітальєрів” в Павлограді Дніпропетровської області.

Про це повідомили у медичному добровольчому батальйоні “Госпітальєри”.

“Павлоградська база з нами від 2015 року. Вона бачила все. Сотні, а може, й тисячі госпітальєрів вона споряджала на фронт і приймала по ротаціях. Була другим домом для кількох поколінь госпітальєрів - і залишається ним у серці кожного, хто тут був”, - йдеться у повідомленні.

На щастя, внаслідок російського удару люди й тварини не постраждали.

Втім, згоріли всі три поверхи будівлі, і все майно там.

“Госпітальєри” відкрили збір коштів на нову базу. Допомогти медичному добровольчому батальйону можна за посиланням: https://send.monobank.ua/jar/2QrD4xoAsb