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Правоохоронці повідомили депутату-колаборанту з Херсонщини про підозру

Про підозру йому повідомили заочно.

Правоохоронці повідомили депутату-колаборанту з Херсонщини про підозру
Правоохоронці повідомили депутату-колаборанту з Херсонщини про підозру
Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Херсонській області

Слідчі поліції повідомили 29-річному депутату Лазурненської селищної ради Скадовського району Херсонської області про підозру.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Херсонській області.

“у серпні 2022 року в Новософіївці Скадовського району під час святкування дня села чоловік виголосив промову, в якій стверджував, що “…Росія тут назавжди!”, та висловлював підтримку окупаційній адміністрації Лазурненської громади. Згідно з висновком експерта, ці висловлювання містять ознаки інформаційної діяльності на підтримку держави-агресора”, - йдеться у повідомленні. 

Не пізніше серпня 2024 року в Скадовську він дав інтерв’ю радіостанції “Таврія”. У ньому він популяризував діяльність очолюваного ним “фонда поддержкі субєктов малого і срєднєго прєдпрінімательства Херсонской області”. 

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Чоловік агітував суб’єктів сільськогосподарської діяльності до співпраці з окупаційною владою, реєстрації в органах держави-агресора, реалізації продукції на території РФ та проведення фінансових операцій через російські банки. Таким чином він сприяв економічній інтеграції Херсонської області в економіку Росії.

Тепер чоловіку заочно повідомили про підозру у вчиненні злочину, йому загрожує до 12 років ув’язнення.

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