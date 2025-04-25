Зеленський: Україна не буде визнавати юридично будь-які тимчасово окуповані території

Під час спілкування із журналістами президент Володимир Зеленський заявив, що згідно із міжнародним правом півострів Крим належить Україні, пише Укрінформ.

"Наша позиція незмінна: тільки український народ має право вирішувати, які території є українськими. Конституція України говорить, що всі тимчасово окуповані території - тимчасово окуповані. Вони всі належать Україні, українському народу. Україна не буде визнавати юридично будь-які тимчасово окуповані території. Мені здається, що це абсолютно справедлива позиція. Вона законна не тільки з точки зору Конституції України, але й з точки зору міжнародного права", — зазначив Зеленський.

Президент наголосив, що більшість держав світу підтримує Україну в цій позиції: "Навіть ті країни, які постійно балансують у відносинах між нами і Росією, навіть вони всі визнають територіальну цілісність і суверенітет України, включно з півостровом Крим".

Щодо вступу до НАТО, за словами Президента, позиція України залежить від підтримки країн-членів Альянсу.

"На сьогодні, мені здається, ми повинні бути прагматичними, повинні розуміти, що є гарантії безпеки, яких Україна потребує. Є питання, які обговорювалися в Лондоні щодо гарантій безпеки від США. Ми дуже хочемо, щоб вони були сильні, як мінімум, як у Ізраїлю. Так само очікуємо контингенту від європейських колег. Ми працюємо над інфраструктурою гарантій безпеки", — наголосив Зеленський.

Президент наголосив, що разом із європейським контингентом Україна очікує backstop від США: не йдеться про безпосередню присутність Штатів на території України, а про співпрацю розвідок, кіберзахист, системи ППО Patriot.

Визнання влади Росії – "червона лінія"

Україна ніколи не визнає окуповані землі територією Росії, наголошував президент. Навіть якщо всі союзники будуть на цьому наполягати, офіційно ця земля буде окупованою, а не російською. Володимир Зеленський визнає, що питання територій буде одним із найчутливіших під час переговорів про припинення війни. Але для України червоною лінією є визнання українських тимчасово окупованих територій російськими.