Зеленський про те, чи погодиться "віддати" окуповані території в обмін на мир: "Ми ніколи не визнаємо їх російськими"

Навіть якщо всі союзники будуть на цьому наполягати, офіційно ця земля буде окупованою, а не російською.

Президент України Володимир Зеленський під час прес-конференції на саміті ЄС у Брюсселі,, 19 грудня 2024 року

Україна ніколи не визнає російську юрисдикцію над її окупованими територіями. Про це український президент Володимир Зеленський сказав на зустрічі з представниками Міжнародної медіаради в Давосі у відповідь на те, чи дозволить він окупантам "забрати" територію, яку вони захопили.

За словами Володимира Зеленського, Україна на це не погодиться, навіть якщо всі союзники світу будуть на цьому наполягати. Юридично ці територію будуть окупованими територіями.

"Поки ми туди не повернемось, вони завжди будуть окуповані Росією. Інакше бути не може", – сказав український президент.

У разі визнання території російською усі українські втрати будуть марними, додав він.

"Пробачень не буде. Визнавати юридично не будемо. Але потрібно зробити все, щоб закінчити гарячу стадію війни. І тут у цьому питанні – гарячої стадії війни – це номер один – гарантії безпеки", – сказав президент.