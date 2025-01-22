Зеленський про те, чи погодиться "віддати" окуповані території в обмін на мир: "Ми ніколи не визнаємо їх російськими"

Україна ніколи не визнає російську юрисдикцію над її окупованими територіями. Про це український президент Володимир Зеленський сказав на зустрічі з представниками Міжнародної медіаради в Давосі у відповідь на те, чи дозволить він окупантам "забрати" територію, яку вони захопили.
За словами Володимира Зеленського, Україна на це не погодиться, навіть якщо всі союзники світу будуть на цьому наполягати. Юридично ці територію будуть окупованими територіями.
"Поки ми туди не повернемось, вони завжди будуть окуповані Росією. Інакше бути не може", – сказав український президент.
У разі визнання території російською усі українські втрати будуть марними, додав він.
"Пробачень не буде. Визнавати юридично не будемо. Але потрібно зробити все, щоб закінчити гарячу стадію війни. І тут у цьому питанні – гарячої стадії війни – це номер один – гарантії безпеки", – сказав президент.
- Офіційних пропозиції з боку США щодо умов, які мають прийняти Україна і Росія для закінчення війни, поки немає. Раніше деякі медіа писали, що Україні можуть запропонувати відмовитися від окупованих територій, аби припинити війну.
- Про те, що Україні може знадобитися "тимчасова" відмова від окупованої землі, говорив і колишній генсек НАТО Єнс Столтенберг.
- Український президент говорив, що армії бракує сил для звільнення всіх територій військовим шляхом, тому деякі з них потребуватимуть дипломатичних перемовин. Але перед цим Україну потрібно посилити.