Протягом доби окупанти здійснили 123 обстріли північного прикордоння України

Російські загарбники продовжують обстрілювати прикордонні території Чернігівської, частини Сумської та частини Харківської областей. Загалом протягом минулої доби, нараховано 123 обстріли (333 вибухи) із різних видів озброєння, повідомляє ОК “Північ”.
Чернігівська область
Новгород-Сіверський район
Новгород-Сіверська громада:
Бучки – 1 вибух, ймовірно КАБ.
Мурав’ї – 1 вибух, ймовірно КАБ.
Михальчина Слобода – 4 обстріли: 23 вибухи, ймовірно міномет 120 мм; 1 вибух, ймовірно ФПВ-дрон.
Грем’яч – 7 вибухів, ймовірно НАР.
Семенівська громада:
Лісківщина – 2 обстріли: 17 вибухів, ймовірно ствольна артилерія 122 мм; 2 обстріли: 5 вибухів, ймовірно скид НВП з БпЛА.
Медведівка – 4 вибухи, ймовірно міномет 120 мм; 2 обстріли: 9 вибухів, ймовірно ФПВ-дрони; 3 вибухи, ймовірно скид НВП з БпЛА.
Миколаївка – 2 вибухи, ймовірно ствольна артилерія 152 мм.
Мхи – 2 вибухи, ймовірно скид НВП з БпЛА.
Грем’ячка – 3 обстріли: 6 вибухів, ймовірно скид НВП з БпЛА.
Тимоновичі – 2 обстріли: 4 вибухів, ймовірно скид НВП з БпЛА. В результаті обстрілу пошкоджено приватний будинок.
Галаганівка – 1 вибух, ймовірно скид НВП з БпЛА.
Корюківський район
Сновська громада:
Єліне – 4 вибухи, ймовірно ствольна артилерія 152 мм.
Хрінівка – 3 обстріли: 3 вибухи, ймовірно скид НВП з БпЛА.
Сумська область
Сумський район:
Тур’я – 2 обстріли: 5 вибухів, ймовірно скид НВП з БпЛА.
Рясне – 2 вибухи, ймовірно скид НВП з БпЛА; 1 вибух, ймовірно ФПВ-дрон; 4 вибухи, ймовірно міномет 82 мм.
Високе – 1 вибух, ймовірно скид НВП з БпЛА. 4 вибухи, ймовірно міномет 82 мм.
Краснопілля – 7 вибухів, ймовірно ствольна артилерія 122 мм; 1 вибух, ймовірно ФПВ-дрон.
Порозок – 3 вибухи, ймовірно ФПВ-дрон; 1 вибух, ймовірно КАБ. В результаті обстрілу пошкоджено 6 приватних будинків.
Грабовське – 2 обстріли: 2 вибухи, ймовірно скид НВП з БпЛА.
Миропілля – 1 вибух, ймовірно ФПВ-дрон; 2 обстріли: 4 вибухи, ймовірно скид НВП з БпЛА.
Степок – 1 вибух, ймовірно міномет 120 мм; 5 вибухів, ймовірно скид НВП з БпЛА.
Покровка – 7 обстрілів: 16 вибухів, ймовірно скид НВП з БпЛА; 5 вибухів, ймовірно міномет 120 мм.
Славгород – 2 вибухи, ймовірно ФПВ-дрони; 2 вибухи, ймовірно КАБ. В результаті обстрілу пошкоджено 5 приватних будинків.
Охтирський район:
Дмитрівка – 2 вибухи, ймовірно скид НВП з БпЛА.
Велика Писарівка – 3 обстріли: 8 вибухів, ймовірно ФПВ-дрони; 2 обстріли: 16 вибухів, ймовірно ствольна артилерія 122 мм; 3 обстріли: 6 вибухів, ймовірно міномет 120 мм.
Попівка – 4 обстріли: 4 вибухи, ймовірно скид НВП з БпЛА.
Пономаренки – 2 вибухи, ймовірно скид НВП з БпЛА.
Конотопський район:
Бунякине – 1 вибух, ймовірно ФПВ-дрон.
Кружок – 1 вибух, ймовірно ФПВ-дрон.
Шосткинський район:
Ямпіль – 2 вибухи, ймовірно КАБ.
Кучерівка – 2 вибухи, ймовірно ФПВ-дрони; 2 вибухи, ймовірно міномет 120 мм.
Ромашкове – 4 вибухи, ймовірно ствольна артилерія 122 мм.
Кореньок – 5 обстрілів: 5 вибухів, ймовірно скид НВП з БпЛА.
Білокопитове – 2 обстріли: 3 вибухи, ймовірно ФПВ-дрони.
Фотовиж – 17 вибухів, ймовірно міномет 120 мм.
Нововасилівка – 1 вибух, ймовірно скид НВП з БпЛА.
Середина-Буда – 2 вибухи, ймовірно КАБ; 3 вибухи, ймовірно ФПВ-дрони. В результаті обстрілів знищено 2 приватних будинки.
Уланове – 2 обстріли: 3 вибухи, ймовірно ФПВ-дрон; 2 обстріли: 5 вибухів, ймовірно міномет 120 мм; 6 обстрілів, ймовірно міномет 82 мм.
Винторівка – 1 вибух, ймовірно скид НВП з БпЛА; 2 обстріли: 10 вибухів, ймовірно міномет 120 мм.
Прогрес – 7 вибухів, ймовірно ствольна артилерія 122 мм.
Старикове – 6 вибухів, ймовірно міномет 120 мм; 1 вибух, ймовірно скид НВП з БпЛА.
Ходине – 2 обстріли: 3 вибухи, ймовірно скид НВП з БпЛА
Хлібороб – 3 вибухи, ймовірно ФПВ-дрони.
Марчихина Буда – 2 обстріли: 2 вибухи, ймовірно ФПВ-дрони; 3 обстріли: 4 вибухи, ймовірно скид НВП з БпЛА.
Соснівка – 4 обстріли: 8 вибухів, ймовірно ФПВ-дрони.
Сваркове – 2 вибухи, ймовірно ФПВ-дрон.
Заруцьке – 1 вибух, ймовірно ФПВ-дрон.
Нова Гута – 7 вибухів, ймовірно міномет 120 мм.
Товстодубове – 6 вибухів, ймовірно міномет 120 мм.
Суходіл –1 вибух, ймовірно ФПВ-дрон.
Студенок – 1 вибух, ймовірно ФПВ-дрон.
Біла Береза – 1 вибух, ймовірно ФПВ-дрон; 2 обстріли: 2 вибухи, ймовірно скид НВП з БпЛА; 6 вибухів, ймовірно міномет 82 мм.
Харківська область
Богодухівський район:
Леміщене – 2 вибухи, ймовірно скид НВП з БпЛА.
Тимофіївка – 2 обстріли: 4 вибухи, ймовірно скид НВП з БпЛА.