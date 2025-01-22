Протягом доби окупанти здійснили 123 обстріли північного прикордоння України

Тимоновичі – 2 обстріли: 4 вибухів, ймовірно скид НВП з БпЛА. В результаті обстрілу пошкоджено приватний будинок.

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