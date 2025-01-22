У ЗСУ впровадять електронну Первинну медичну картку замість "форми 100"

У Збройних силах України впровадять електронну первинну медичну картку.
"Міністерство оборони удосконалює ведення облікової документації з надання військовослужбовцям медичної допомоги на догоспітальному етапі. Застарілу “форму 100” замінить електронна Первинна медична картка", – йдеться у повідомленні пресслужби оборонного відомства.
Відповідне рішення про затвердження форми цієї картки ухвалили наказом Міноборони № 879.
Ведення форми здійснюватиметься в електронному вигляді в інформаційно-комунікаційній системі “Медична інформаційна система Збройних сил України”.
Реалізація цього наказу є основою для роботи реєстру бойових травм, над запуском якого працює Міноборони. На даних такого реєстру, зокрема, формується доказова база для протоколів лікування у країнах НАТО.
Міністр оборони України Рустем Умєров зобов’язав забезпечити впровадження електронної Первинної медичної картки протягом трьох місяців з дня набрання наказом чинності.
У цей же строк має бути забезпечена технічна можливість ведення цієї картки з використанням Медичної інформаційної системи ЗСУ.
За словами державного секретаря Міноборони Нікіти Нікітенка, це – важливий крок, завдяки якому створюється можливість для збору і аналізу медичних даних, на основі яких прийматимуться рішення про удосконалення надання медичної допомоги на догоспітальному етапі.
- Первинна медична карта (форма 100) – це документ, який заповнює медик після надання першої домедичної (екстреної медичної) допомоги, і який повинен бути з військовим на усіх етапах лікування.
- У первинній медичній карті має бути вказано особисті дані бійця; найменування підрозділу, до якого той належить; вид поранення; факт, що поранення отримане під час бойових дій; час надходження до стабілізаційного пункту; яку допомогу було вже надано на етапі евакуації тощо.