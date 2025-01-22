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У ЗСУ впровадять електронну Первинну медичну картку замість "форми 100"

Умєров зобов’язав забезпечити впровадження електронної медкартки протягом трьох місяців з дня набрання наказом чинності.

У ЗСУ впровадять електронну Первинну медичну картку замість "форми 100"
Фото ілюстративне
Фото: Радіо Свобода/Сергій Нужненко

У Збройних силах України впровадять електронну первинну медичну картку.

"Міністерство оборони удосконалює ведення облікової документації з надання військовослужбовцям медичної допомоги на догоспітальному етапі. Застарілу “форму 100” замінить електронна Первинна медична картка", – йдеться у повідомленні пресслужби оборонного відомства. 

Відповідне рішення про затвердження форми цієї картки ухвалили наказом Міноборони № 879.

Ведення форми здійснюватиметься в електронному вигляді в інформаційно-комунікаційній системі “Медична інформаційна система Збройних сил України”.

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Реалізація цього наказу є основою для роботи реєстру бойових травм, над запуском якого працює Міноборони. На даних такого реєстру, зокрема, формується доказова база для протоколів лікування у країнах НАТО.

Міністр оборони України Рустем Умєров зобов’язав забезпечити впровадження електронної Первинної медичної картки протягом трьох місяців з дня набрання наказом чинності.

У цей же строк має бути забезпечена технічна можливість ведення цієї картки з використанням Медичної інформаційної системи ЗСУ.

За словами державного секретаря Міноборони Нікіти Нікітенка, це – важливий крок, завдяки якому створюється можливість для збору і аналізу медичних даних, на основі яких прийматимуться рішення про удосконалення надання медичної допомоги на догоспітальному етапі.

  • Первинна медична карта (форма 100) – це документ, який заповнює медик після надання першої домедичної (екстреної медичної) допомоги, і який повинен бути з військовим на усіх етапах лікування. 
  • У первинній медичній карті має бути вказано особисті дані бійця; найменування підрозділу, до якого той належить; вид поранення; факт, що поранення отримане під час бойових дій; час надходження до стабілізаційного пункту; яку допомогу було вже надано на етапі евакуації тощо. 
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