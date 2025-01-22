У ЗСУ впровадять електронну Первинну медичну картку замість "форми 100"

У Збройних силах України впровадять електронну первинну медичну картку.

"Міністерство оборони удосконалює ведення облікової документації з надання військовослужбовцям медичної допомоги на догоспітальному етапі. Застарілу “форму 100” замінить електронна Первинна медична картка", – йдеться у повідомленні пресслужби оборонного відомства.

Відповідне рішення про затвердження форми цієї картки ухвалили наказом Міноборони № 879.

Ведення форми здійснюватиметься в електронному вигляді в інформаційно-комунікаційній системі “Медична інформаційна система Збройних сил України”.

Реалізація цього наказу є основою для роботи реєстру бойових травм, над запуском якого працює Міноборони. На даних такого реєстру, зокрема, формується доказова база для протоколів лікування у країнах НАТО.

Міністр оборони України Рустем Умєров зобов’язав забезпечити впровадження електронної Первинної медичної картки протягом трьох місяців з дня набрання наказом чинності.

У цей же строк має бути забезпечена технічна можливість ведення цієї картки з використанням Медичної інформаційної системи ЗСУ.

За словами державного секретаря Міноборони Нікіти Нікітенка, це – важливий крок, завдяки якому створюється можливість для збору і аналізу медичних даних, на основі яких прийматимуться рішення про удосконалення надання медичної допомоги на догоспітальному етапі.