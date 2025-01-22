Президент Володимир Зеленський привітав українців із Днем соборності України

Президент України Володимир Зеленський привітав українців із Днем соборності України, записавши відеозвернення на Софійській площі у Києві.

"Саме тут, на цій площі, був проголошений Акт злуки. Право- та Лівобережна Україна об’єднались у єдину державу. Але амбіції, розбрат і вороги, які ними скористались – вороги як, до речі, ззовні, так і всередині, – не дали самостійній Україні існувати довго. На жаль. Державність нашу було втрачено. Тобто втрачено власну свободу. На довгі роки. На десятиліття. Це кілька поколінь, які жили під чужими прапорами, традиціями, яким наказували, як жити, як говорити, як думати, кого любити, кого ненавидіти. Ось що таке не своя державність, ось що таке втрата незалежності", – сказав президент.

Він нагадав, що щороку українці робили живі ланцюги у пам'ять про цю дату.

"Ми казали, як важливо берегти єдність і бути пліч-о-пліч. Але настав день, і нам випало це довести. 24 лютого. День, який став вирішальним моментом. Таким викликом став. Таким іспитом на єдність, на зрілість, на віру в Україну. І ми об’єднались. Українці всі об’єднались. Не декларативно, не на папері, не за якоюсь командою, а за покликом всередині", – наголосив Зеленський і зазначив, що українці разом змогли вистояти, зберегти Україну та дати відсіч окупанту.

"У цьому слові – «разом» – прихована сила українців. Це про нас, про те, на що здатні ми, коли ми обираємо не якісь власні амбіції, а обираємо Україну. Обираємо її інтереси. Коли обираємо не срач, а меч. Боронити своє. Боронити своїх. Боронити всіма силами", – додав глава держави.

Також Зеленський нагадав про те, як на початку вторгнення не вистачало зброї на всіх добровольців.

"Вистачило сили всіх нас, усіх тих, хто доводить: рідна земля не закінчується межею власного подвір’я. Ось це і є соборність. Ось це – та єдність, яка необхідна, аби вибороти своє, своє право жити в мирі", сказав президент і побажав українцям бути міцними, вірити в себе, вірити в Україну.