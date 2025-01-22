Окупанти вдарили по Запорізькій області понад 400 разів

Минулося без постраждалих.

Впродовж доби окупанти завдали 434 удари по 9 населених пунктах Запорізької області.

Як повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, ворог здійснив 6 авіаційних ударів по Новоандріївці та Новоданилівці.

264 БпЛА різної модифікації атакували Камʼянське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Новодарівку та Чарівне.

10 обстрілів із РСЗВ накрили Новоданилівку, Малу Токмачку та Новодарівку.

154 артобстріли завдано по території Камʼянського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного, Гуляйпільського та Новодарівки.

Надійшло 10 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали.