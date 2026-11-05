Операція "Карфаген", продовження: "Мексиканець", "Кримінал", наркотики, катування…

Розслідування спричинило раптову втечу з країни генерального прокурора Руслана Кравченка, який, втім, не є підозрюваним у справі.

Нагадаємо, два місяці тому, 5 вересня, НАБУ і САП заявили, що викрили злочинну організацію, яка діяла в Офісі генпрокурора і теж за хабарі «кришувала» нелегальні колцентри. Також фігурантам тієї справи інкримінували легалізацію незаконно набутого майна.

5 листопада Вищий антикорупційний суд відправив двох фігурантів справи під варту до 3 січня 2027 року. Одного з них – без можливості внесення застави.

Із записами розмов фігурантів можна ознайомитися в опублікованому НАБУ і САП майже годинному відео під назвою "Операція "Карфаген". Продовження".

Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура 4 листопада заявили , що в рамках операції «Карфаген» викрили злочинну організацію, учасники якої систематично заносили хабарі високопосадовцям правоохоронних органів, щоб ті не перешкоджали діяльності шахрайських колцентрів та інших незаконних бізнесів.

Фото: НАБУ Спецоперація 'Карфаген'

За даними слідства, злочинною діяльністю займалися чинні високопосадовці СБУ, Національної поліції, Офісу Генерального прокурора разом із представниками криміналітету.

Цій заяві передувала інша заява НАБУ – про високопосадовця СБУ, який погрожував детективам зброєю і перешкоджав обшуку.

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За інформацією джерел УП, цим високопосадовцем СБУ є Сергій Дука. Згідно з даними на сайті ЦПК «Хто знищує НАБУ і САП», Дука обіймав посаду першого заступника начальника Департаменту захисту національної державності.

СБУ і Нацполіція відреагували швидко: в СБУ запевнили, що підтримують об'єктивне слідство, а в Національній поліції – що відсторонили на час службового розслідування поліцейських, щодо яких «провели відповідні процесуальні заходи».

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Того ж дня голова Служби безпеки України Олександр Поклад звільнив із посад двох високопосадовців СБУ, які стали фігурантами розслідування НАБУ і САП в межах операції "Карфаген".

Очільник СБУ наголосив, що розраховує на прозоре, об'єктивне та неупереджене розслідування. За його словами, він уже обговорив ситуацію з керівниками НАБУ і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Фото: НАБУ Спецоперація 'Карфаген'

Колцентри, наркотики, викрадення та катування

Щойно викрита організація, за даними НАБУ і САП, крім покривання нелегальних колцентрів, спеціалізувалася на розповсюдженні наркотиків та економічних злочинах.

За словами керівника департаменту детективів НАБУ Олександра Абакумова, до організації входило щонайменше 12 осіб, зокрема:

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«Кримінал» – ймовірний засновник і керівник, людина з кримінальним минулим і теперішнім. Має три судимості.

«Мексиканець» – російський громадянин, засновник «Хімпрому» (транснаціонального злочинного угруповання, яке виробляє та збуває синтетичні наркотики). За даними САП, співпрацював з ФСБ Росії. Перебуває в розшуку.

Підлеглі «Криміналу» «Боксер» і Паша – виконавці брудної роботи.

«Прайс» – один з керівників Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції.

«Консультант» – ще один поліцейський, який, за версією НАБУ, координував окремі напрямки незаконної діяльності.

«Акім» – високопосадовець СБУ, що забезпечував захист від уваги з боку колег.

Саме «Кримінал», за версією слідства, організував передачу хабарів правоохоронцям, аби ті не перешкоджали роботі шахрайських колцентрів. Йдеться про представників СБУ, Нацполу і Офісу генпрокурора. Стандартна сума – $7000 на місяць з одного колцентру. Кошти сплачували до 5 числа кожного місяця через криптовалюту на спеціальний гаманець правоохоронців. В обмін на це впродовж місяця їм обіцяли відсутність обшуків.

Фото: НАБУ Спецоперація 'Карфаген'

«Учасники злочинної організації координували діяльність щонайменше 52 колцентрів», – повідомили в НАБУ. Там працювали не менш як 2700 людей, які щоденно ошукували українців та іноземців. «За вирішення питань із поліцією відповідав "Прайс" – чинний співробітник Нацполу, один з керівників департаменту стратегічних розслідувань», – зазначив Абакумов. Із січня по липень цього року «Прайс» отримував кошти за те, аби поліція не приходила з обшуками до колцентрів. Одного разу через помилку зловмисників до колцентру прийшли зі слідчими діями. Вилучену техніку зловмисники повертали через Печерський райсуд шляхом розподілу справи на конкретного суддю.

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Цій же злочинній організації належала мережа магазинів U420, яку «прикрили» цього року. Бізнес побудували на продажі розчину з забороненою речовиною. Задля сприяння цій діяльності «Мексиканець» хотів підкупити міністра, проте план реалізували не вдалося, зокрема, завдяки журналістам Bihus.info, які опублікували розслідування про діяльність цих магазинів. Правоохоронці провели обшуки, але злочинна організація була про них попереджена.

«Мексиканець» обговорював можливість облиття кислотою журналіста Дениса Бігуса, а також розправу молотками з активістами і лідерами громадської думки.

Фото: НАБУ Спецоперація 'Карфаген'

У 2026-му році члени злочинної організації налагодили також виробництво підробних євро.

«Детективи також встановили, що члени злочинної організації причетні до замовних катувань, викрадень людей та інших насильницьких злочинів», – йдеться в публікації від НАБУ. При цьому вони використовували зв'язки з правоохоронцями та отримували від них дані з системи відеоспостережень у містах. «Консультант» забезпечував прикриття.

Катуваннями і викраденням людей на замовлення організація займалася не лише в Україні, а й за кордоном.

Who is who

Антикорупційний центр «Межа» встановив імена фігурантів справи «Карфаген».

Організатором злочинного угруповання слідство вважає людину з кодовим ім'ям «Кримінал». Це, за даними «Межі», тричі засуджений Андрій Осіпов.

Фото: Слідство.інфо Андрій Осіпов

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«Мексиканець» – громадянин Росії, засновник наркосиндикату Єгор Левченко (Буркін). Оголошений в розшук в 2016 році, після чого втік в Україну, де також перебуває в розшуку з 2019 року.

«Консультант» – це Олександр Дем'янчук, який є заступником начальника відділу Управління карного розшуку Головного управління Національної поліції в Київській області. Йому інкримінують оперативне прикриття і координацію виконавців насильницьких злочинів.

«Боксер», який, за даними слідства, разом з «Пашею» був помічником «Кримінала», є спортсменом з Житомирської області на ім'я Віталій Рибалко. Вони виконували всю «брудну роботу».

«Прайс» – заступник керівника Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції Володимир Ценов.

«Акім» – генерал-майор СБУ. УП пише, що це заступник начальника департаменту захисту національної державності СБУ Сергій Дука. Саме він під час затримання погрожував детективам НАБУ зброєю.

Фото: most.ks.ua Момент затримання Сергія Дуки

Підозри і запобіжні заходи

5 листопада НАБУ і САП повідомили п'ятьом учасникам злочинної організації про підозри.

Підозру отримав організатор злочинного угруповання, кодове ім'я якого в справі «Кримінал», а справжнє – Андрій Осіпов. Його підозрюють за такими статтями:

ч. 1 ст. 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній),

ч. 3 ст. 27 (співучасть),

ч. 3 ст. 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі),

ч. 3 ст. 127 (катування),

ч. 3 ст. 199 (виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів, що існують у паперовій формі, білетів державної лотереї, марок акцизного податку чи голографічних захисних елементів),

ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.

Першого заступника начальника департаменту СБУ Сергія Дуку підозрюють в участі в злочинній організації (ч. 3 ст. 255 КК України). Керівник одного з департаментів Нацполіції України Володимир Ценов підозрюється за цією ж статтею, а також за ч. 4 ст. 368 КК України – прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою.

Фото: скриншот відео Судове засідання ВАКС у справі першого заступника начальника Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції Володимира Ценова

Заступника начальника відділу Управління карного розшуку ГУНП на Київщині Олександра Дем'янчука підозрюють за ч. 3 ст. 255; ч. 5 ст. 27; ч. 3 ст. 127; ч. 5 ст. 27; ч. 3 ст. 199 ККУ. Це – участь в злочинній організації, співучасть в катуванні, виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів, що існують у паперовій формі, білетів державної лотереї, марок акцизного податку чи голографічних захисних елементів.

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Підлеглого організатора злочинного угруповання підозрюють за ч. 2 ст. 255; ч. 3 ст. 127 КК України – участь в злочинній організації і катування.

5 листопада Вищий антикорупційний суд застосував до першого заступника начальника Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції Володимира Ценова запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів (до 03.01.2027 включно). Також підозрюваний може внести 15 млн грн застави.

Фото: Дарина Коломієць/Радіо Свобода Віталій Рибалка , в рамках справи «Карфаген», який на відео НАБУ фігурує під прізвиськом «Боксер», у залі суду, 5 листопада 2026 року

Ще одного фігуранта розслідування НАБУ і САП – Віталія Рибалка на прізвисько “Боксер” ВАКС відправив під варту до 2 січня 2027 року без альтернативи внесення застави.

Як кажуть, продовження буде.