«Слідство. Інфо»: Очільник Департаменту боротьби з наркозлочинністю підтвердив погрози від лідера «Хімпрому»

Лідер транснаціонального злочинного угруповання «Хімпром» Єгор Левченко на прізвисько «Мексиканець» особисто погрожував начальникові Департаменту боротьби з наркозлочинністю Нацполіції Дмитру Торгалу і пропонував $2 млн за його усунення з посади.
Про це керівник департаменту підтвердив у коментарі «Слідству.Інфо».
На записах Нацполіції і нових плівках НАБУ з операції «Карфаген» ідеться, що Левченко обговорював майбутні обшуки в магазинах і пропонував винагороду за звільнення Торгала.
Прокурор Спеціалізованої антикорпрокуратури Микола Карась підтвердив журналістам, що в матеріалах ідеться саме про очільника Департаменту боротьби з наркозлочинністю. За словами Торгала, злочинці також погрожували його підлеглим і пропонували $500 тисяч тому, хто вигадає спосіб заподіяти йому шкоду або напасти на його дружину.
Поліцейський зазначив, що вжив усіх необхідних заходів безпеки і продовжує виконувати свою роботу, хоча родина виступає проти через постійну загрозу. Коментуючи інформацію про причетність окремих правоохоронців до дій синдикату, Торгало заявив, що був шокований цими фактами, проте переконаний у чесності більшості працівників поліції.
Подробиці справи
- Цьогоріч у квітні правоохоронці заявили про викриття діяльності угруповання «Хімпром», яке поєднувало наркоторгівлю, шахрайські call-центри та насильницькі злочини.
- За даними слідства, наркотики збували через мережу магазинів під брендом «U420». Офіційно вони продавали CBD-продукцію, але фактично там виробляли, фасували і продавали психотропні речовини.
- Організатор угруповання Єгор Буркін (Левченко) перебуває в міжнародному розшуку, а також перебуває під персональними санкціями РНБО. Наразі підозрюваний переховується від слідства у Мексиці.
- 4 листопада НАБУ і САП опублікували подробиці про викриття в межах операції «Карфаген» нової злочинної організації. До її складу входили правоохоронці та представники криміналітету, а спеціалізувалася вона на забезпеченні роботи нелегальних колцентрів і розповсюдженні наркотиків, а також на економічних злочинах.
- Керівник департаменту детективів НАБУ Олександр Абакумов повідомив, що членами злочинної організації були не менше 12 людей. Серед них: «Кримінал» – ймовірний засновник і керівник, людина з кримінальним минулим і теперішнім. Має три судимості; «Мексиканець» – засновник «Хімпрому». Перебуває в розшуку; підлеглі Криміналу» «Боксер» і Паша, які були виконавцями брудної роботи; «Прайс» – один з керівників Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції; «Консультант» – ще один поліцейський, який, за версією НАБУ, координував окремі напрямки незаконної діяльності, «Акім» – високопосадовець СБУ, що забезпечував захист від уваги з боку колег.
- 5 листопада ВАКС відправив під варту «Прайса» і «Боксера».