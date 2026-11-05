«Слідство. Інфо»: Очільник Департаменту боротьби з наркозлочинністю підтвердив погрози від лідера «Хімпрому»

За словами Торгала, злочинці також погрожували його підлеглим і намагалися підкупити.

Лідер транснаціонального злочинного угруповання «Хімпром» Єгор Левченко на прізвисько «Мексиканець» особисто погрожував начальникові Департаменту боротьби з наркозлочинністю Нацполіції Дмитру Торгалу і пропонував $2 млн за його усунення з посади.

Про це керівник департаменту підтвердив у коментарі «Слідству.Інфо».

На записах Нацполіції і нових плівках НАБУ з операції «Карфаген» ідеться, що Левченко обговорював майбутні обшуки в магазинах і пропонував винагороду за звільнення Торгала.

Прокурор Спеціалізованої антикорпрокуратури Микола Карась підтвердив журналістам, що в матеріалах ідеться саме про очільника Департаменту боротьби з наркозлочинністю. За словами Торгала, злочинці також погрожували його підлеглим і пропонували $500 тисяч тому, хто вигадає спосіб заподіяти йому шкоду або напасти на його дружину.

Поліцейський зазначив, що вжив усіх необхідних заходів безпеки і продовжує виконувати свою роботу, хоча родина виступає проти через постійну загрозу. Коментуючи інформацію про причетність окремих правоохоронців до дій синдикату, Торгало заявив, що був шокований цими фактами, проте переконаний у чесності більшості працівників поліції.

Подробиці справи