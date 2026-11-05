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Українські бійці взяли в полон російського військового у формі ЗСУ

Він служив в армії РФ із 2023 року і брав участь у наступі на Харківщині. 

Українські бійці взяли в полон російського військового у формі ЗСУ
Фото: Командування Сил спеціальних операцій ЗСУ

Оператори 3-го загону 4-го полку Сил спеціальних операцій "Рейнджер" взяли в полон російського військовослужбовця, який був переодягнений у військову форму Збройних сил України.

Про це це повідомив 3-й загін у Telegram.

"На одному з найгарячіших напрямків фронту спецпризначенці виявили позицію озброєного російського солдата, який був переодягнений в українську форму. Противника видало залишене сміття - ймовірно, він готувався до виходу на бойове завдання. При собі він мав зброю, три радіостанції та рюкзак із провізією та спорядженням", - йдеться в повідомленні.

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Оператор із позивним "Машиніст" вступив із ворогом у діалог і переконав його скласти зброю без бою.

Під час первинного допиту з’ясувалося, що полонений служив в армії РФ із 2023 року. Після підписання контракту він брав участь у наступі на Харківщині, а згодом - виконував завдання на інших ділянках фронту.

Отже обмінний фонд поповнився ще одним окупантом, а бійці 3-го загону зазначили, що отримали від полоненого ціну інформацію.

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