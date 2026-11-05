Унаслідок атаки росіян на Глухів у Сумській області поранено двох жінок

Ворог вдарив по місту безпілотниками.

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Унаслідок атаки росіян на місто Глухів у Сумській області поранено двох цивільних жінок.

Про це повідомили у Шосткинській районній військовій адміністрації.

Ворог вдарив сьогодні зранку по місту безпілотниками.

Поранення отримала 51-річна жінка. Постраждалу госпіталізували до лікарні.

Також за медичною допомогою звернулася 16-річна дівчина.

Жінкам надають необхідну медичну допомогу. Загрози життю поранених немає.