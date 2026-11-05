Унаслідок атаки росіян на Глухів у Сумській області поранено двох жінок

Унаслідок атаки росіян на місто Глухів у Сумській області поранено двох цивільних жінок.
Про це повідомили у Шосткинській районній військовій адміністрації.
Ворог вдарив сьогодні зранку по місту безпілотниками.
Поранення отримала 51-річна жінка. Постраждалу госпіталізували до лікарні.
Також за медичною допомогою звернулася 16-річна дівчина.
Жінкам надають необхідну медичну допомогу. Загрози життю поранених немає.
- Упродовж минулої доби у Сумській області унаслідок російських атак одна людина загинула, і ще четверо отримали травми. Протягом минулої доби війська РФ обстріляли 22 населені пункти області.