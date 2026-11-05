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Вчора росіяни атакували 22 населені пункти Сумщини. Загинула літня жінка

По області нарахували понад 60 ударів. 

Вчора росіяни атакували 22 населені пункти Сумщини. Загинула літня жінка
Наслідки російської атаки на Сумщині
Фото: Нацполіція

Упродовж минулої доби у Сумській області унаслідок російських атак одна людина загинула, і ще четверо отримали травми. Протягом минулої доби війська РФ обстріляли 22 населені пункти області. 

Як повідомили у обласній поліції, загалом нарахували 66 ударів. На місцях працювали слідчо-оперативні групи поліції та вибухотехніки.

У Путивльській громаді внаслідок ударів ворожих безпілотників загинула 69-річна жінка, травми отримали 57-річна жінка та 78-річний чоловік. Пошкоджено приватне домоволодіння, магазин, автомобіль.

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У Середино-Будській громаді внаслідок мінометного обстрілу травмовано чоловіків віком 53 і 40 років. Пошкоджено багатоквартирні та приватні будинки.

У Глухівській громаді пошкоджено житлові будинки і їдальню.

У Шосткинській громаді пошкоджено авто.

У Сумській громаді пошкоджено багатоквартирні будинки та автомобіль.

Наслідки російської атаки на Сумщині
Фото: Нацполіція
Наслідки російської атаки на Сумщині

За всіма фактами слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини). Слідство триває.

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