Вчора росіяни атакували 22 населені пункти Сумщини. Загинула літня жінка

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Упродовж минулої доби у Сумській області унаслідок російських атак одна людина загинула, і ще четверо отримали травми. Протягом минулої доби війська РФ обстріляли 22 населені пункти області.

Як повідомили у обласній поліції, загалом нарахували 66 ударів. На місцях працювали слідчо-оперативні групи поліції та вибухотехніки.

У Путивльській громаді внаслідок ударів ворожих безпілотників загинула 69-річна жінка, травми отримали 57-річна жінка та 78-річний чоловік. Пошкоджено приватне домоволодіння, магазин, автомобіль.

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У Середино-Будській громаді внаслідок мінометного обстрілу травмовано чоловіків віком 53 і 40 років. Пошкоджено багатоквартирні та приватні будинки.

У Глухівській громаді пошкоджено житлові будинки і їдальню.

У Шосткинській громаді пошкоджено авто.

У Сумській громаді пошкоджено багатоквартирні будинки та автомобіль.

Фото: Нацполіція Наслідки російської атаки на Сумщині

За всіма фактами слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини). Слідство триває.