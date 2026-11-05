Вчора росіяни атакували 22 населені пункти Сумщини. Загинула літня жінка

Упродовж минулої доби у Сумській області унаслідок російських атак одна людина загинула, і ще четверо отримали травми. Протягом минулої доби війська РФ обстріляли 22 населені пункти області.
Як повідомили у обласній поліції, загалом нарахували 66 ударів. На місцях працювали слідчо-оперативні групи поліції та вибухотехніки.
У Путивльській громаді внаслідок ударів ворожих безпілотників загинула 69-річна жінка, травми отримали 57-річна жінка та 78-річний чоловік. Пошкоджено приватне домоволодіння, магазин, автомобіль.
У Середино-Будській громаді внаслідок мінометного обстрілу травмовано чоловіків віком 53 і 40 років. Пошкоджено багатоквартирні та приватні будинки.
У Глухівській громаді пошкоджено житлові будинки і їдальню.
У Шосткинській громаді пошкоджено авто.
У Сумській громаді пошкоджено багатоквартирні будинки та автомобіль.
За всіма фактами слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини). Слідство триває.