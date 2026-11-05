Вночі РФ запустила дві керовані ракети та 128 безпілотників

Зафіксували влучання на 18 локаціях, а ще у 9 місцях впали уламки.

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У ніч на 5 листопада російська армія атакувала Україну двома керованими ракетами та 128 дронами. ППО знешкодила 105 безпілотників. Станом на ранок декілька БпЛА ще у повітрі.

Про це повідомили у Повітряних силах.

Там розповіли, що, починаючи із 18:00 4 листопада, противник атакував двома керованими авіаційними ракетами Х-35 з акваторії Чорного моря та 128 ударними БпЛА типу Shahed (65 із них - реактивні), Гербера, дронами-імітаторами типу “Пародія” із напрямків: Орел, Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ - РФ, ТОТ Донецьк, ТОТ АР Крим – Гвардійське, Чауда.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряна оборона збила і подавила 105 ворожих БпЛА типу Shahed (48 із них - реактивні), Гербера, дронів інших типів. У Повітряних силах попереджають, що декілька ударних безпілотників ще в повітрі, бойова робота триває.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 18 локаціях, а також падіння уламків у 9 місцях.