Кардіопротекторна дієта — шлях до довголіття
Кардіопротекторна дієта — шлях до довголіття
Інсульт. Як вчасно помітити, навіть якщо симптоми неочевидні
Інсульт. Як вчасно помітити, навіть якщо симптоми неочевидні
Британський прем'єр попросить колишні колонії допомогти з вибаченнями за рабство
Британський прем'єр попросить колишні колонії допомогти з вибаченнями за рабство
Святослав Шеремета, дослідник поховань українців у Польщі: «Мене обмежують у свободі пересування і наукових досліджень»
Святослав Шеремета, дослідник поховань українців у Польщі: «Мене обмежують у свободі пересування і наукових досліджень»
У США оголошують результати проміжних виборів (LIVE)
У США оголошують результати проміжних виборів (LIVE)
«Це не польські й українські жертви, це наші жертви». Репортаж з молитви примирення у Львові
Фото«Це не польські й українські жертви, це наші жертви». Репортаж з молитви примирення у Львові
У Хорватії викрали авто за 2,4 млн євро, що належить гендиректору Bugatti: він роками залишав ключі в машині
У Хорватії викрали авто за 2,4 млн євро, що належить гендиректору Bugatti: він роками залишав ключі в машині
Секретар аграрного комітету ВР: «Традиція сіяти зерно і везти його в порт завершена»
Секретар аграрного комітету ВР: «Традиція сіяти зерно і везти його в порт завершена»
Не лежіть пластом три дні. Біль у шиї та спині пояснюють неврологиня Анастасія Гончар і фізичний терапевт Артем Згурський
Не лежіть пластом три дні. Біль у шиї та спині пояснюють неврологиня Анастасія Гончар і фізичний терапевт Артем Згурський
ГоловнаСуспільствоВійна

Ввечері окупанти атакували дронами Київ та область: є постраждалий (оновлено)

В Бучанському районі загорілись склади. Постраждав охоронець.

Ввечері окупанти атакували дронами Київ та область: є постраждалий (оновлено)
Наслідки атаки на склади в Бучанському районі
Фото: Олександр Медвідь/Telegram

Упродовж вечора, 4 листопада російські війська атакувала дронами Київ та Київську область.

У Бучанському районі внаслідок ворожої атаки сталося займання на території складу. 

Про це повідомив очільник Київської ОВА Тимур Ткаченко.

Влучання по складських приміщеннях в селі Софіївська Борщагівка підтвердив в.о. Борщагівського сільського голови Олександр Медвідь.

За попередньою інформацією, постраждав охоронець складів. Медики надають йому необхідну допомогу.

У Голосіївському районі Києва уламки безпілотника впали на відкритій території. Виникло загоряння. Про це повідомив міський голова Кличко.

  • У Києві уламки російських безпілотників спричинили пожежі в двох районах. У Деснянському районі виявили уламки БпЛа "Гербера" з нерозірваною бойовою частиною. 
Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies