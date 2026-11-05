Ввечері окупанти атакували дронами Київ та область: є постраждалий (оновлено)

Упродовж вечора, 4 листопада російські війська атакувала дронами Київ та Київську область.
У Бучанському районі внаслідок ворожої атаки сталося займання на території складу.
Про це повідомив очільник Київської ОВА Тимур Ткаченко.
Влучання по складських приміщеннях в селі Софіївська Борщагівка підтвердив в.о. Борщагівського сільського голови Олександр Медвідь.
За попередньою інформацією, постраждав охоронець складів. Медики надають йому необхідну допомогу.
У Голосіївському районі Києва уламки безпілотника впали на відкритій території. Виникло загоряння. Про це повідомив міський голова Кличко.
- У Києві уламки російських безпілотників спричинили пожежі в двох районах. У Деснянському районі виявили уламки БпЛа "Гербера" з нерозірваною бойовою частиною.