Ввечері окупанти атакували дронами Київ та область: є постраждалий (оновлено)

У Голосіївському районі Києва уламки безпілотника впали на відкритій території. Виникло загоряння. Про це повідомив міський голова Кличко.

За попередньою інформацією, постраждав охоронець складів. Медики надають йому необхідну допомогу.

Влучання по складських приміщеннях в селі Софіївська Борщагівка підтвердив в.о. Борщагівського сільського голови Олександр Медвідь.

Про це повідомив очільник Київської ОВА Тимур Ткаченко .

У Бучанському районі внаслідок ворожої атаки сталося займання на території складу.

Наслідки атаки на склади в Бучанському районі

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