Це сторінка, присвячена 1220 залізничникам, які загинули від початку повномасштабного вторгнення.

До дня залізничника в Укрзалізниці презентували платформу "Поїзд залізної пам'яті", присвячену загиблим колегам.

Про це повідомили на сторінці компанії.

Від початку повномасштабного вторгнення загинуло 1220 залізничників.

"До Дня залізничника на платформі для підтримки залізничників та їх сімей, які постраждали від російської агресії, ми створили «Поїзд залізної пам’яті» — сторінку, присвячену 1220 залізничникам, які загинули з початку повномасштабного вторгнення: https://zalizna-rodyna.uz.gov.ua/poyizd-pamyati", - повідомили в Укрзалізниці.

Щорічно 4 листопада в Україні відзначають професійне свято працівників залізничного транспорту.