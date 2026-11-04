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Укрзалізниця презентувала платформу "Поїзд залізної пам'яті"

Це сторінка, присвячена 1220 залізничникам, які загинули від початку повномасштабного вторгнення.

Укрзалізниця презентувала платформу "Поїзд залізної пам'яті"
Фото: Зоряна Стельмах

До дня залізничника в Укрзалізниці презентували платформу "Поїзд залізної пам'яті", присвячену загиблим колегам.

Про це повідомили на сторінці компанії.

Від початку повномасштабного вторгнення загинуло 1220 залізничників.

"До Дня залізничника на платформі для підтримки залізничників та їх сімей, які постраждали від російської агресії, ми створили «Поїзд залізної пам’яті» — сторінку, присвячену 1220 залізничникам, які загинули з початку повномасштабного вторгнення: https://zalizna-rodyna.uz.gov.ua/poyizd-pamyati", - повідомили в Укрзалізниці.

 Щорічно 4 листопада в Україні відзначають професійне свято працівників залізничного транспорту.

  • У компанії зазначили, що залізничники продовжували працювати попри російські атаки та небезпеку: перевозили пасажирів, керували поїздами, ремонтували колії та відновлювали сполучення після обстрілів. Частина працівників загинула саме під час виконання своїх обов’язків.
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