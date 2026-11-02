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"Укрзалізниця" отримала шість нових вагонів: вони курсуватимуть за маршрутом Харків – Перемишль

Українські вагони обладнали акумуляторами, які забезпечуватимуть роботу освітлення, кондиціонування та інших систем у разі знеструмлення.

"Укрзалізниця" отримала шість нових вагонів: вони курсуватимуть за маршрутом Харків – Перемишль
Вагон "УЗ"
Фото: Микола Калашник/Телеграм

АТ "Укрзалізниця" отримало шість нових пасажирських вагонів українського виробництва. Невдовзі вони вийдуть на маршрут Харків – Перемишль. 

Про це повідомив міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту України Микола Калашник.

За його словами, нові вагони обладнали акумуляторними батареями, які зможуть тривалий час підтримувати роботу освітлення, кондиціонування та інших систем у разі відключення електроенергії.

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Від початку 2026 року "Укрзалізниця" отримала 44 нові пасажирські вагони. Ще 16 планують передати до кінця року. Закупівлю рухомого складу фінансують із державного бюджету.

Окремо Калашник відзначив роботу поїзної бригади під керівництвом Тетяни Сізової, яка обслуговує маршрут Харків – Перемишль. Від початку осені команда провела 30 евакуацій. Сама Сізова у 2022 році очолювала понад 50 цивільних евакуаційних рейсів із Запорізького та Покровського напрямків.

Міністр також наголосив на увазі бригади до пасажирів з інвалідністю. Працівники допомагають людям, які користуються кріслами колісними, пасажирам із порушеннями зору та всім, хто потребує додаткової підтримки.

В "Укрзалізниці" зазначили, що продовжують оновлювати рухомий склад, відновлювати пошкоджену інфраструктуру та забезпечувати стабільне залізничне сполучення.

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