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РФ з початку вторгнення пошкодила 1 223 об'єкти портової інфраструктури України

У Міністерстві інфраструктури провели зустріч із представниками ЄІБ, Світового банку, ЄБРР та Єврокомісії. 

РФ з початку вторгнення пошкодила 1 223 об'єкти портової інфраструктури України
Цивільне судно GOLDEN LEO
Фото: ВМС ЗСУ/Facebook

У Міністерстві інфраструктури України обговорили з міжнародними фінансовими партнерами потреби транспортної галузі та напрями подальшої співпраці. Про це повідомила пресслужба відомства.

Зустріч відбулася в межах засідання Секторальної робочої групи з питань транспорту та логістики. У ній взяли участь перший заступник міністра Сергій Деркач, заступник міністра Анатолій Тіменко, представники Агентства відновлення та «Укрзалізниці», а також Європейського інвестиційного банку, Світового банку, Європейського банку реконструкції та розвитку, Європейської комісії й дипломатичних місій.

Серед ключових тем: фінансування відновлення залізничної та дорожньої інфраструктури, розвиток транспортних коридорів, мережі комплексів зважування у русі (WIM) та реформування залізничного транспорту.

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Також обговорили модернізацію морських і річкових портів Великої Одеси та Дунайського регіону, а також залучення інвестицій через концесійні проєкти в портах Чорноморська та Одеси.

За даними Міністерства інфраструктури, від початку повномасштабного вторгнення Росія пошкодила або знищила 1 223 об'єкти портової інфраструктури та 297 цивільних суден.

Окрему увагу приділили розвитку прикордонної інфраструктури, зокрема пунктів пропуску та облаштуванню модульних укриттів.

Крім того, учасники розглянули роботу Фонду підтримки транспорту України (UTSF), який координує міжнародну допомогу для відновлення галузі. До фонду вже долучилися Швеція, Литва, Норвегія, Німеччина та Естонія. Загальна сума внесків становить близько 10 млн євро.

За результатами зустрічі сторони узгодили подальші кроки з координації міжнародної технічної допомоги та прискорення реалізації спільних інфраструктурних проєктів.

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