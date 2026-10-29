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Україна отримала енергетичне обладнання від Азербайджану майже на 1,5 млн доларів

До чергової партії допомоги увійшли 9 силових трансформаторів, електричні кабелі та інше критично важливе обладнання.

Україна отримала енергетичне обладнання від Азербайджану майже на 1,5 млн доларів
Ілюстративне фото
Фото: телеграм-канал Дениса Шмигаля

Україна отримала чергову партію гуманітарної допомоги з енергетичним обладнанням від Азербайджану, загальна вартість якого становить понад 1,47 мільйона доларів США.

Про це повідомили в Міністерстві енергетики України.

Вантаж включає девʼять силових трансформаторів, 186 кілометрів електричних кабелів та інше критично важливе обладнання для відновлення української енергосистеми.

Від початку повномасштабного вторгнення Росії через хаби Міненерго в Україну надійшло вже 159 гуманітарних вантажів з Азербайджану з обладнанням загальною вагою понад 2 432,4 тонн. Серед них: силові трансформатори, трансформаторні підстанції, генератори, електричний кабель та інше критично необхідне обладнання.

  • Україна співпрацюватиме з Азербайджаном в агросекторі. Країни вже готують спільні проєкти і розробляють дорожню карту співпраці.
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