Повернення інфляції до цільового рівня 5%, як і раніше, очікується у 2028 році/

Прогнозна річна інфляція у 2026 році становитиме 12,5%.

Про це заявив на брифінгу голова Національного банку Андрій Пишний, передає Укрінформ.

"Прогноз інфляції на 2026 рік підвищено до 12,5%. За оцінками НБУ, лише наслідки обстрілів додадуть до річної інфляції близько 0,7 в. п. Серед інших важливих факторів, що позначатимуться на ціновій динаміці, - ефекти від подорожчання пального та розширення бюджетних стимулів", - сказав Пишний.

При цьому, за прогнозом НБУ, у 2027 році інфляція має уповільнитися до 7,3% рік до року за рахунок очікуваного зниження світових цін на нафту, а також заходів монетарної політики.

Повернення інфляції до цільового рівня 5%, як і раніше, очікується у 2028 році. Передумовою цього має стати поступове послаблення тиску на виробничі витрати бізнесу та нарощування внутрішньої пропозиції товарів і послуг.

Нагадаємо, що у вересні загальна інфляція була значно вища за прогноз НБУ і пришвидшилася до 10,0% у річному вимірі.