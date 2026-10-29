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Нацбанк підвищив прогноз інфляції на 2026 рік до 12,5%

Повернення інфляції до цільового рівня 5%, як і раніше, очікується у 2028 році/ 

Нацбанк підвищив прогноз інфляції на 2026 рік до 12,5%
глава НБУ Андрій Пишний
Фото: Зоряна Стельмах

Прогнозна річна інфляція у 2026 році становитиме 12,5%.

Про це заявив на брифінгу голова Національного банку Андрій Пишний, передає Укрінформ.

"Прогноз інфляції на 2026 рік підвищено до 12,5%. За оцінками НБУ, лише наслідки обстрілів додадуть до річної інфляції близько 0,7 в. п. Серед інших важливих факторів, що позначатимуться на ціновій динаміці, - ефекти від подорожчання пального та розширення бюджетних стимулів", - сказав Пишний.

При цьому, за прогнозом НБУ, у 2027 році інфляція має уповільнитися до 7,3% рік до року за рахунок очікуваного зниження світових цін на нафту, а також заходів монетарної політики.

Повернення інфляції до цільового рівня 5%, як і раніше, очікується у 2028 році. Передумовою цього має стати поступове послаблення тиску на виробничі витрати бізнесу та нарощування внутрішньої пропозиції товарів і послуг. 

Нагадаємо, що у вересні загальна інфляція була значно вища за прогноз НБУ і пришвидшилася до 10,0% у річному вимірі. 

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