​У Львові та Одесі назвали дати, коли розпочнуть опалювальний сезон

У Львові "запустять" опалення вже 30 жовтня, в Одесі – через півтора-два тижні.

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У Львові опалювальний сезон розпочнеться 30 жовтня. Про це повідомив мер міста Андрій Садовий.

Він зазначив, що підписав розпорядження про початок опалювального сезону. Запуск системи може тривати кілька днів, тому тепло в будинках з’являтиметься поступово.

У місті розраховують, що до вихідних опалення буде в оселях.

В Одесі запуск котелень попередньо очікують через півтора-два тижні, однак місто готове подавати тепло раніше. Про це повідомила Одеська міська рада.

За інформацією комунального підприємства "Теплопостачання міста Одеси", підготовчі роботи виходять на завершальний етап. Терміни запуску котелень визначатимуть з урахуванням прогнозу погоди.