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В Мін'юсті пояснили чи можуть в українців забрати житло за комунальні борги

Сума боргу має становити понад 430 тис.грн, проте і це не означає автоматичного стягнення житла.

В Мін'юсті пояснили чи можуть в українців забрати житло за комунальні борги
Фото: Міністерство юстиції/Telegram

Із 23 жовтня 2026 року парламент підвищив суму боргу, за який можуть забрати житло. Із 170 тис. грн до понад 430 тис. грн.

Про це повідомили в Міністерстві юстиції України.

Там роз'яснили, якщо щомісячна плата за комунальні послуги становить 6 тис. грн, знадобиться шість років несплати, щоб накопичити граничний борг. Водночас навіть перевищення цієї суми не означає автоматичного стягнення житла.

 Закон гарантує додатковий захист єдиного житла військовослужбовців, а для боржників за житлово-комунальні послуги на територіях активних бойових дій та тимчасово окупованих територіях є окремі гарантії під час виконавчого провадження.

«Отже, щоб у тебе забрали єдине житло, потрібно дуже постаратися накопичити борги за комуналку. Таких комунальних боржників буквально одиниці. Тобто за комунальні борги у 99,999% випадків єдине житло забирати не будуть. Тут я хочу заспокоїти людей», — зазначив Андрій Гайченко, заступник міністра юстиції України з питань виконавчої служби.

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