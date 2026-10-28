Сума боргу має становити понад 430 тис.грн, проте і це не означає автоматичного стягнення житла.

Із 23 жовтня 2026 року парламент підвищив суму боргу, за який можуть забрати житло. Із 170 тис. грн до понад 430 тис. грн.

Про це повідомили в Міністерстві юстиції України.

Там роз'яснили, якщо щомісячна плата за комунальні послуги становить 6 тис. грн, знадобиться шість років несплати, щоб накопичити граничний борг. Водночас навіть перевищення цієї суми не означає автоматичного стягнення житла.

Закон гарантує додатковий захист єдиного житла військовослужбовців, а для боржників за житлово-комунальні послуги на територіях активних бойових дій та тимчасово окупованих територіях є окремі гарантії під час виконавчого провадження.

«Отже, щоб у тебе забрали єдине житло, потрібно дуже постаратися накопичити борги за комуналку. Таких комунальних боржників буквально одиниці. Тобто за комунальні борги у 99,999% випадків єдине житло забирати не будуть. Тут я хочу заспокоїти людей», — зазначив Андрій Гайченко, заступник міністра юстиції України з питань виконавчої служби.