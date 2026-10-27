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НКРЕКП запропонувала ввести винагороду українцям за регулювання електроспоживання

Споживач матиме два окремі договори: з постачальником — на купівлю електроенергії, та з агрегатором.

НКРЕКП запропонувала ввести винагороду українцям за регулювання електроспоживання
світло в будинках
Фото: Lb.ua

НКРЕКП схвалила проєкт змін до Правил роздрібного ринку електричної енергії. 

Як ідеться на сайті регулятора, документ запроваджує європейські механізми управління попитом і дозволяє споживачам отримувати гроші за зміну графіка використання електроенергії.

Новація передбачає перенесення споживання з пікових годин на період меншого навантаження. Працюватиме цей механізм через агрегаторів — учасників ринку, які об'єднують спроможності окремих споживачів.

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При цьому змінювати електропостачальника не потрібно. Споживач матиме два окремі договори: з постачальником — на купівлю електроенергії, та з агрегатором — на участь в управлінні попитом і отримання винагороди.

Наприклад, підприємства зможуть переносити виробничі процеси на інші години, а домогосподарства — змінювати час роботи побутових електроприладів. За дотримання умов договору з агрегатором споживачі отримуватимуть виплати.

Для енергосистеми України це можливість зменшити навантаження у пікові години, ефективніше використовувати потужності та підтримувати баланс між виробництвом і споживанням, наголосила НКРЕКП.

Проєкт постанови також розробляє правила взаємодії між учасниками ринку, умови договорів і порядок розрахунків. 

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