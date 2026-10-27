Норвегія виділить Україні пів мільярда крон на підтримку енергетики

Кошти потрібні для відновлення пошкодженої інфраструктури і стабільної роботи енергосистеми.

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Норвегія надасть Україні 500 мільйонів норвезьких крон (понад $45 млн) енергетичної допомоги напередодні зими.

Про це ідеться на сайті норвезького уряду.

Кошти виділяють у межах програми Нансена для відновлення пошкодженої інфраструктури і забезпечення стабільної роботи енергосистеми.

Про надання фінансування у листопаді та грудні оголосив міністр енергетики Норвегії Тер'є Осланд під час візиту до Києва. Він наголосив, що для уникнення важких гуманітарних наслідків Україні вкрай необхідно купувати обладнання для ремонту об'єктів, які пошкодили російські обстріли. Зокрема, українська сторона заявила про першочергову потребу в підводних силових кабелях.

Гроші спрямують через Фонд підтримки енергетики України, що дозволить оперативно закуповувати необхідне устаткування і проводити ремонти.