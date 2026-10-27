Двом чоловікам висунули обвинувачення у справі про ймовірну змову на користь Ірану на авіабазі RAF Fairford

У вівторок обидва чоловіки мають постати перед Вестмінстерським магістратським судом.

Двом громадянам Великої Британії висунули обвинувачення у правопорушеннях проти національної безпеки у зв’язку з інцидентом на авіабазі RAF Fairford у вересні. Одного з них підозрюють у допомозі іранській розвідувальній службі.

Про це пише ВВС.

24-річному Мохмеду Ахмаду Абдулкаріму висунули обвинувачення у сприянні іноземній розвідувальній службі після інциденту поблизу авіабази в графстві Глостершир.

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Іншому 24-річному чоловікові, Нуману Ессгіру, інкримінують проникнення на об’єкт із обмеженим доступом із наміром завдати шкоди інтересам Великої Британії. Цей епізод стався місяцем раніше – 22 серпня.

У вівторок обидва чоловіки мають постати перед Вестмінстерським магістратським судом.

27 вересня поблизу авіабази, якою користуються американські військові, помітили три підозрілі мікроавтобуси.

Поліція не виявила в них вибухових речовин, однак вилучила певну кількість бензину. Після інциденту навколо бази на кілька днів встановили масштабне оточення.

Голова контртерористичного підрозділу поліції, помічник комісара Лоренс Тейлор повідомив, що Ессгіру, громадянину Великої Британії, який проживає у Вестмінстері, висунули обвинувачення за статтею 4 Закону про національну безпеку 2023 року. Його затримали поблизу RAF Fairford 27 вересня, а повторно заарештували 20 жовтня.

Ще одного підозрюваного — 25-річного громадянина Великої Британії та Ірану, якого того ж дня повторно затримали за підозрою у сприянні іноземній розвідувальній службі, звільнили без висунення обвинувачень. Він залишається під поліцейською заставою після першого затримання 1 жовтня за підозрою в підготовці терористичних актів.

Загалом у межах розслідування контртерористичної поліції затримали вісьмох чоловіків. Серед них були п’ятеро громадян Великої Британії з Лондона, яких затримали поблизу авіабази у вересні за підозрою в порушенні Закону про вибухові речовини. Згодом їх повторно заарештували за підозрою в підготовці терористичного акту. Шестеро чоловіків залишаються під поліцейською заставою.

Помічник комісара Тейлор заявив, що останніми місяцями контртерористична поліція фіксувала «низку інцидентів, які координувалися іранською державою».

Іран раніше заперечував будь-яку причетність до інциденту на авіабазі RAF Fairford.

Цю базу десятиліттями використовують Військово-повітряні сили США як передовий оперативний пункт. Останніми місяцями американські військові перекидали з неї на Близький Схід бомбардувальники B-1 і B-52 після того, як Велика Британія схвалила запит США на використання бази для оборонних ударів по Ірану.

Після вересневого інциденту США вивели свої бомбардувальники з бази та повернули їх до Америки. Президент США Дональд Трамп заявив, що літаки передислокували через «певні загрози» для бази, не надавши конкретних подробиць.