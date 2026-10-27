Родичі колишнього президента-республіканця Джорджа Буша підтримали на виборах демократа
Родичі колишнього президента-республіканця Джорджа Буша підтримали на виборах демократа
«Кінець світу»: коли його чекати і як (не готуватися)
«Кінець світу»: коли його чекати і як (не готуватися)
З виставкового відділу Національного музею Шевченка звільнилися усі працівники
З виставкового відділу Національного музею Шевченка звільнилися усі працівники
Китай виступив проти пропозиції США посилити інвестиційні обмеження
Китай виступив проти пропозиції США посилити інвестиційні обмеження
Посол Німеччини потішився, що Київ припинив говорити про вступ до ЄС у 2027-2028 роках
Посол Німеччини потішився, що Київ припинив говорити про вступ до ЄС у 2027-2028 роках
Відкриття скриньки Пандори
Відкриття скриньки Пандори
Трамп вимагає не визнавати поразку республіканця на виборах в Алясці через кандидата-двійника
Трамп вимагає не визнавати поразку республіканця на виборах в Алясці через кандидата-двійника
Демократи в Палаті представників США обіцяють відправити у відставку Піта Гегсета
Демократи в Палаті представників США обіцяють відправити у відставку Піта Гегсета
Мадяр: Угода Трампа з Путіним про експорт дизелю важлива для Угорщини
Мадяр: Угода Трампа з Путіним про експорт дизелю важлива для Угорщини
ГоловнаСвіт

​Залужний закликав Захід розробити нову військову доктрину з урахуванням досвіду війни в Україні

На його думку, недостатньо просто закуповувати нову зброю та змінювати тактику "під дрони".

​Залужний закликав Захід розробити нову військову доктрину з урахуванням досвіду війни в Україні
Валерій Залужний

Посол України у Великій Британії, ексголовнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний вважає, що Захід потребує нової військової доктрини з урахуванням реалій сучасної війни Росії проти України.

Про це він написав у фейсбуці

"Війна в Україні триває через слабкість Західного світу і його системи безпеки. Системи, яка досі побудована на доктрині Другої світової війни, доповненої дорогою високоточною зброєю. Заходу треба вийти із зони комфорту в реальність війни 2026 року та позбутися ілюзій, ніби застарілі гарантії та доктрини зможуть насправді захистити його і його дітей", - зазначив Залужний. 

Реклама

Він виступив в Об'єднаному командно-штабному коледжі Академії оборони Великої Британії і поспілкувався з молодими офіцерами, які у найближчому майбутньому визначатимуть національну безпеку своїх країн

"Це офіцери з різних країн, які готуються до вищих командних посад. І саме від їхніх рішень невдовзі буде залежати безпека Європи. Особливо радує, що серед слухачів є й українські офіцери з реальним бойовим досвідом, наприклад, Герой України підполковник Сергій Рощин - командир ескадрильї, який з 2022 року захищає українське небо", - розповів Залужний. 

Він наголосив, що недостатньо просто закуповувати нову зброю та змінювати тактику під дрони. На думкку ексголовкома, Заходу потрібна нова доктрина, щоб захистити себе. 

"Доктрина - це "Біблія війни" для нас, військових, яка об'єднує всі складові збройних сил: зброю, тактику, структуру, підготовку та фінансування в єдину систему. Вона дасть змогу оцінити вплив нових технологій, адаптуватися до змін і планувати спільні дії. Актуальна доктрина - це безпека ваших дітей і безпека вашої держави. Ніякі зобов'язання не врятують. Тому молодим офіцерам треба швидко вчитися. Захід все ще має складні і дорогі технології, які дозволять йому побудувати нову систему безпеки. Але головне - вийти із зони комфорту. Тільки разом можна перемогти у цій війні за майбутнє наших дітей", - додав Залужний. 

  • Нагадаємо, на початку серпня Залужний розкритикував НАТО і перспективи вступу України до Альянсу і запропонував альтернативу - експедиційні сили JEF. Чи справді ця оборонна коаліція здатна замінити НАТО, яка її роль у безпековій архітектурі Європи і що може отримати Україна від розширеного партнерства, читайте в матеріалі Lb.ua "JEF як альтернатива НАТО? Пропозиція Залужного і перспективи для України"
Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies