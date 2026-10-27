​Залужний закликав Захід розробити нову військову доктрину з урахуванням досвіду війни в Україні

На його думку, недостатньо просто закуповувати нову зброю та змінювати тактику "під дрони".

Посол України у Великій Британії, ексголовнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний вважає, що Захід потребує нової військової доктрини з урахуванням реалій сучасної війни Росії проти України.

Про це він написав у фейсбуці.

"Війна в Україні триває через слабкість Західного світу і його системи безпеки. Системи, яка досі побудована на доктрині Другої світової війни, доповненої дорогою високоточною зброєю. Заходу треба вийти із зони комфорту в реальність війни 2026 року та позбутися ілюзій, ніби застарілі гарантії та доктрини зможуть насправді захистити його і його дітей", - зазначив Залужний.

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Він виступив в Об'єднаному командно-штабному коледжі Академії оборони Великої Британії і поспілкувався з молодими офіцерами, які у найближчому майбутньому визначатимуть національну безпеку своїх країн

"Це офіцери з різних країн, які готуються до вищих командних посад. І саме від їхніх рішень невдовзі буде залежати безпека Європи. Особливо радує, що серед слухачів є й українські офіцери з реальним бойовим досвідом, наприклад, Герой України підполковник Сергій Рощин - командир ескадрильї, який з 2022 року захищає українське небо", - розповів Залужний.

Він наголосив, що недостатньо просто закуповувати нову зброю та змінювати тактику під дрони. На думкку ексголовкома, Заходу потрібна нова доктрина, щоб захистити себе.

"Доктрина - це "Біблія війни" для нас, військових, яка об'єднує всі складові збройних сил: зброю, тактику, структуру, підготовку та фінансування в єдину систему. Вона дасть змогу оцінити вплив нових технологій, адаптуватися до змін і планувати спільні дії. Актуальна доктрина - це безпека ваших дітей і безпека вашої держави. Ніякі зобов'язання не врятують. Тому молодим офіцерам треба швидко вчитися. Захід все ще має складні і дорогі технології, які дозволять йому побудувати нову систему безпеки. Але головне - вийти із зони комфорту. Тільки разом можна перемогти у цій війні за майбутнє наших дітей", - додав Залужний.