Ціни на нафту другий день поспіль знижуються

West Texas Intermediate (WTI) подешевшала до близько 101 долара за барель, а Brent - до 116 доларів за барель.

Ціни на нафту знижуються другий день поспіль, оскільки активізація дипломатичних зусиль посилює сподівання, що вдасться запобігти подальшому розширенню війни між США та Іраном.

Про це пише Bloomberg.

Нафта марки West Texas Intermediate (WTI) подешевшала до близько 101 долара за барель. Водночас торги нафтою Brent завершилися нижче позначки 116 доларів за барель.

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За даними інформаційного агентства IRIB, у понеділок до Тегерана прибули високопосадовці із Саудівської Аравії, Пакистану та Туреччини для переговорів. Учасники домовилися продовжити діалог.

Водночас ризики для регіону залишаються високими. Коаліція на чолі із Саудівською Аравією заявила про знищення трьох безпілотників над Ер-Ріядом. У Лівані угруповання «Хезболла» готується до нової регіональної війни після отримання коштів з Ірану, повідомило агентство Reuters із посиланням на представників сил безпеки. Цим подіям передували зіткнення за участю єменських повстанців-хуситів.

Цього року світовий еталонний сорт нафти Brent подорожчав майже на 90%. Війна між США та Іраном порушила постачання енергоресурсів і втягнула в конфлікт єменських хуситів, які неодноразово атакували Саудівську Аравію.

Інвестори готуються до насиченого періоду подій, здатних вплинути на ринки. Серед них - вибори в Ізраїлі у вівторок, рішення Федеральної резервної системи США щодо монетарної політики наприкінці цього тижня та проміжні вибори до Конгресу США 3 листопада.