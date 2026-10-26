Україна та Румунія обговорили збільшення пропускної здатності електромереж майже на 1 ГВт

Україна та Румунія планують поглиблювати співпрацю в енергетичній сфері. Ідеться про розвиток електричних й газових сполучень між країнами.
Про це повідомив перший віцепрем’єр-міністр – міністр енергетики України Денис Шмигаль.
За його словами, під час першої онлайн-зустрічі з міністром енергетики Румунії Думітру Кісаліцею сторони обговорили енергетичну безпеку регіону та реалізацію спільних проєктів.
Одним із ключових питань став розвиток електричних інтерконекторів між Україною та Румунією. Йдеться про майже 1 ГВт додаткової пропускної здатності. Сторони обговорили поглиблення двосторонньої співпраці в цьому напрямку.
Також обговорили логістику постачання пального. Денис Шмигаль поінформував румунського колегу про пропозиції України та роботу над збільшенням спроможності пунктів пропуску й відкриттям нових маршрутів для транзиту.
Окрему увагу приділили використанню Вертикального та Трансбалканського газових коридорів і розвитку нових інтерконекторів.
Україна цінує роль Румунії у виконанні дорожньої карти Трансбалканського маршруту, зокрема у запровадженні більш конкурентних тарифних умов.
Також Україна розраховує на зацікавленість румунських компаній у зберіганні частини газу в українських газосховищах у межах розвитку Вертикального коридору.
Сторони домовилися спільно працювати над налагодженням співпраці між українськими та румунськими компаніями у сфері видобутку газу й розробки родовищ.
Денис Шмигаль подякував Румунії за підтримку України та практичну співпрацю у зміцненні енергетичної безпеки.