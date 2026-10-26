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Україна та Румунія обговорили збільшення пропускної здатності електромереж майже на 1 ГВт

Денис Шмигаль провів першу онлайн-зустріч із міністром енергетики Румунії Думітру Кісаліцею. 

Україна та Румунія обговорили збільшення пропускної здатності електромереж майже на 1 ГВт
Денис Шмигаль і Думітру Кісаліцею
Фото: Денис Шмигаль/Телеграм

Україна та Румунія планують поглиблювати співпрацю в енергетичній сфері. Ідеться про розвиток  електричних й газових сполучень між країнами. 

Про це повідомив перший віцепрем’єр-міністр – міністр енергетики України Денис Шмигаль.

За його словами, під час першої онлайн-зустрічі з міністром енергетики Румунії Думітру Кісаліцею сторони обговорили енергетичну безпеку регіону та реалізацію спільних проєктів.

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Одним із ключових питань став розвиток електричних інтерконекторів між Україною та Румунією. Йдеться про майже 1 ГВт додаткової пропускної здатності. Сторони обговорили поглиблення двосторонньої співпраці в цьому напрямку.

Також обговорили логістику постачання пального. Денис Шмигаль поінформував румунського колегу про пропозиції України та роботу над збільшенням спроможності пунктів пропуску й відкриттям нових маршрутів для транзиту.

Окрему увагу приділили використанню Вертикального та Трансбалканського газових коридорів і розвитку нових інтерконекторів.

Україна цінує роль Румунії у виконанні дорожньої карти Трансбалканського маршруту, зокрема у запровадженні більш конкурентних тарифних умов.

Також Україна розраховує на зацікавленість румунських компаній у зберіганні частини газу в українських газосховищах у межах розвитку Вертикального коридору.

Сторони домовилися спільно працювати над налагодженням співпраці між українськими та румунськими компаніями у сфері видобутку газу й розробки родовищ.

Денис Шмигаль подякував Румунії за підтримку України та практичну співпрацю у зміцненні енергетичної безпеки.

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