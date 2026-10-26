WSJ: Франція розширює "ядерну парасольку" над Європою через сумніви у гарантіях США

Нова ініціатива Франції передбачає розміщення французьких винищувачів Rafale, здатних нести ядерну зброю, та посилення співпраці у сфері розвідки й раннього попередження.

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Франція розширює "ядерну парасольку" над Європою на тлі сумнівів щодо надійності гарантій безпеки США. План, який президент Емманюель Макрон назвав "передовим стримуванням", має ускладнити для Росії планування можливих атак.

Про це пише The Wall Street Journal.

Ініціатива передбачає розміщення французьких винищувачів Rafale, здатних нести ядерну зброю, в інших європейських країнах, а також створення захищених каналів зв’язку, систем раннього попередження та обміну розвідувальними даними.

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До проєкту долучилися десять країн: Велика Британія, Німеччина, Нідерланди, Бельгія, Польща, Греція, Фінляндія, Норвегія, Швеція та Данія. Італія відмовилася від участі, а країни Балтії до ініціативи не увійшли.

У Парижі наголошують, що французьке ядерне стримування має доповнювати наявні гарантії США, а не замінювати їх. Водночас остаточне рішення про застосування ядерної зброї залишатиметься за Францією.

Французька ядерна доктрина передбачає можливість застосування зброї, якщо під загрозою опиняться "життєво важливі інтереси" країни. Макрон заявив, що вони не обмежуються французькими кордонами та мають європейський вимір.

За оцінками, Франція має близько 290 оперативних ядерних боєголовок. Її ракети ASMP-A, якими оснащують винищувачі Rafale, здатні уражати цілі на території Росії.

Водночас експерти зауважують, що залишається відкритим питання, чи повірить Москва в готовність Парижа ризикувати ядерним ударом у відповідь заради захисту союзників. Попри це, французька ініціатива створює для Росії додатковий фактор стратегічної невизначеності.