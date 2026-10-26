Таке розгортання військ за кордоном стане першим з 1973 року, коли Алжир направив свої підрозділи на підтримку Єгипту під час арабо-ізраїльської війни.

Алжир схвалив відправку військ до сусіднього Нігеру для охорони енергетичних об'єктів.

Про це рішення підтримали обидві палати парламенту, пише France24.

Згідно з поправкою до конституції від 2020 року, для відправлення військ за межі території Алжиру потрібне схвалення двох третин складу парламенту.

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Голосуванню передував візит міністра оборони Нігеру Саліфу Моді до Алжиру минулої середи, під час якого сторони підписали протокол про військове співробітництво.

Таке розгортання військ за кордоном стане першим після того, як Алжир направив свої підрозділи на підтримку Єгипту під час арабо-ізраїльської війни 1973 року.

Відносини між Алжиром і Нігером були певний період напруженими – після того, як минулого року Алжир збив безпілотник, що прилетів з Малі. Цей інцидент спровокував дипломатичний конфлікт: Нігер, слідом за своїми союзниками – Малі та Буркіна-Фасо (де також при владі перебуває військова хунта), – відкликав свого посла з Алжиру.

На початку роки Алжир і Ніамей почали відновлювати відносини, зокрема після придушення спроби заколоту в Нігері в серпні.

Країни посилять співпрацю у боротьбі з джихадистами

Нігер постійно зазнає нападів з боку озброєних угруповань, зокрема в районах поблизу кордону з Алжиром.

Сусідні держави, яких розділяє пустельний кордон протяжністю 960 кілометрів, домовилися поглибити співпрацю у боротьбі з джихадистським насильством, транскордонною злочинністю та незаконним переміщенням товарів і людей.

Алжир і Нігер працюють над реалізацією проєкту Транссахарського газопроводу (TSGP) – масштабної ініціативи, спрямованої на експорт природного газу з Нігерії до Європи через територію Нігеру.

Дослідник у галузі міжнародних відносин Абделла Акір заявив, що це рішення означає історичний відхід від алжирської доктрини невтручання у військові конфлікти за межами країни.

Акір зазначив, що це також “надішле чіткий сигнал конкуруючим сторонам, зокрема Марокко та Об’єднаним Арабським Еміратам” – двом країнам, з якими Алжир більше не підтримує дипломатичних відносин.