Ольга Токарчук: «Усі погані історії відбуваються, коли люди перестають користуватися власним розумом»
Ольга Токарчук: «Усі погані історії відбуваються, коли люди перестають користуватися власним розумом»
На Європу суне аномальна спека. Чи витримає енергетика України нове випробування?
На Європу суне аномальна спека. Чи витримає енергетика України нове випробування?
Reuters: у Росії заговорили про завершення війни через економічні проблеми
Reuters: у Росії заговорили про завершення війни через економічні проблеми
Росіяни атакували Київ балістикою та "Цирконами". Є жертви й десятки поранених (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ балістикою та "Цирконами". Є жертви й десятки поранених (оновлено)
Павутиння, солов’ї, легенди про анаконд та як дихають верби: три роки нового Великого Лугу
ФотоПавутиння, солов’ї, легенди про анаконд та як дихають верби: три роки нового Великого Лугу
Китай погрожує ЄС «рішучою відповіддю» через плани Брюсселя обмежити китайський імпорт
Китай погрожує ЄС «рішучою відповіддю» через плани Брюсселя обмежити китайський імпорт
«Токсичний донат»: чому допомога армії починає викликати спустошення і як повернути ресурс для емпатії?
«Токсичний донат»: чому допомога армії починає викликати спустошення і як повернути ресурс для емпатії?
Порошенко розповів про зустріч із Зеленським: "Важливо, що у президента нас почули"
Порошенко розповів про зустріч із Зеленським: "Важливо, що у президента нас почули"
Як нові українські дрони FP-2 паралізують російську залізницю
Як нові українські дрони FP-2 паралізують російську залізницю
ГоловнаСвіт

В Африці будують великий трубопровід, щоб постачати газ Європі

Новий газопровід має постачати до 30 млрд кубометрів газу на рік.

В Африці будують великий трубопровід, щоб постачати газ Європі
Ілюстративне фото
Фото: tsoua.com

Алжир почав будівництво газопроводу, який має з'єднати Нігерію, Нігер і Алжир та постачати Європі до 30 млрд кубометрів газу на рік.

Про це пише Європейська правда.

Проєкт передбачає будівництво 4128-кілометрового маршруту. Звідти газ можна буде подавати через алжирську мережу до середземноморських експортних терміналів і трубопроводів, які працюють на європейський ринок.

Як повідомляє видання, інтерес до проєкту зріс після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, коли Європа почала шукати альтернативи російському газу.

Trans-Saharan Gas Pipeline також конкурує з іншим маршрутом — Nigeria-Morocco Gas Pipeline, який має пройти вздовж атлантичного узбережжя Західної Африки.

  • Вітчизняні підприємці заснували Українсько-африканську ділову раду (UAfrica Business Council) для поглиблення економічного партнерства та інтеграції українського бізнесу на африканському континенті. 
Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies