В Африці будують великий трубопровід, щоб постачати газ Європі

Новий газопровід має постачати до 30 млрд кубометрів газу на рік.

Алжир почав будівництво газопроводу, який має з'єднати Нігерію, Нігер і Алжир та постачати Європі до 30 млрд кубометрів газу на рік.

Про це пише Європейська правда.

Проєкт передбачає будівництво 4128-кілометрового маршруту. Звідти газ можна буде подавати через алжирську мережу до середземноморських експортних терміналів і трубопроводів, які працюють на європейський ринок.

Як повідомляє видання, інтерес до проєкту зріс після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, коли Європа почала шукати альтернативи російському газу.

Trans-Saharan Gas Pipeline також конкурує з іншим маршрутом — Nigeria-Morocco Gas Pipeline, який має пройти вздовж атлантичного узбережжя Західної Африки.