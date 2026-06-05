У США суддя скасував міграційні обмеження Трампа проти громадян із 39 держав

Адміністрація президента США Дональда Трампа незаконно заборонила розглядати заявки на отримання притулку, дозволів на роботу, «зелених карт» і громадянства від вихідців із 39 країн.

Таке рішення виніс головний суддя Федерального окружного суду в штаті Род-Айленд, пише Reuters.

Суддя визнав, що Служба громадянства та імміграції США (USCIS) ухвалила низку протиправних рішень, які були спрямовані проти громадян 39 країн Африки, Азії, Латинської Америки та Близького Сходу.

Рішення з'явилося у відповідь на позов, який у березні подали імміграційні організації та профспілки. Вони оскаржували правила Служби громадянства, запроваджені у листопаді минулого року. Ці заходи фактично заморожували розгляд документів для людей із країн, на які поширювалися повні або часткові заборони Трампа на в'їзд. Сам президент аргументував такі кроки питаннями безпеки та перевірки даних.

Суддя заявив, що зупинка розгляду справ не пов'язана з жодними порушеннями з боку самих заявників, а залежала лише від місця їхнього народження. Люди дотримувалися всіх законних процедур, але місяцями чекали на рішення, які служба просто відмовлялася розглядати. За словами судді, USCIS порушила як імміграційне законодавство, так і адміністративні норми, які регулюють роботу самого відомства.