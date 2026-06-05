Чехія хоче транспортувати азербайджанські газ і нафту через Україну

Чехія хоче транспортувати газ та нафту з Азербайджану через територію України.

Про це у Чорногорії заявив чеський прем'єр-міністр Андрей Бабіш, повідомляють Ceske Noviny.

За його словами, транзит палива сторони обговорювали під час травневої зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським у Вірменії.

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Бабіш запитав Зеленського, чи дозволить Україна такий транзит, на що той відповів, що це можливо. Раніше Президент України назвав цю зустріч продуктивною і відзначив потенціал для поглиблення співпраці, подякувавши чехам за підтримку.

Чеський прем'єр наголосив, що Прага має виконати всі домовленості з Азербайджаном щодо постачання газу. Зараз Баку є одним із найбільших постачальників нафти до Чехії. Крім того, країни прагнуть розширити економічні зв'язки та обговорюють створення спільних підприємств.

У квітні міністр промисловості і торгівлі Чехії під час візиту до Азербайджану повідомив, що Прага планує щороку закуповувати 2 мільярди кубометрів азербайджанського газу. Постачання можуть стартувати між 2028 і 2029 роками. Угоду ще не підписали, але контракт пообіцяли, і процес перебуває на хорошому шляху. За словами Бабіша, цими поставками займається компанія ČEZ.

Також прем'єр Чехії зазначив, що до країни зверталася Словаччина з проханням допомогти з реверсом нафтопроводу «Дружба», проте технічно це складно і триватиме щонайменше рік.