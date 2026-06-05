Павутиння, солов’ї, легенди про анаконд та як дихають верби: три роки нового Великого Лугу
ФотоПавутиння, солов’ї, легенди про анаконд та як дихають верби: три роки нового Великого Лугу
Як нові українські дрони FP-2 паралізують російську залізницю
Як нові українські дрони FP-2 паралізують російську залізницю
Росіяни атакували Київ балістикою та "Цирконами". Є жертви й десятки поранених (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ балістикою та "Цирконами". Є жертви й десятки поранених (оновлено)
Ольга Токарчук: «Усі погані історії відбуваються, коли люди перестають користуватися власним розумом»
Ольга Токарчук: «Усі погані історії відбуваються, коли люди перестають користуватися власним розумом»
«Токсичний донат»: чому допомога армії починає викликати спустошення і як повернути ресурс для емпатії?
«Токсичний донат»: чому допомога армії починає викликати спустошення і як повернути ресурс для емпатії?
На Європу суне аномальна спека. Чи витримає енергетика України нове випробування?
На Європу суне аномальна спека. Чи витримає енергетика України нове випробування?
Китай погрожує ЄС «рішучою відповіддю» через плани Брюсселя обмежити китайський імпорт
Китай погрожує ЄС «рішучою відповіддю» через плани Брюсселя обмежити китайський імпорт
Порошенко розповів про зустріч із Зеленським: "Важливо, що у президента нас почули"
Порошенко розповів про зустріч із Зеленським: "Важливо, що у президента нас почули"
Літак здійснив запобіжну посадку у Римі через павербанк у багажі
Літак здійснив запобіжну посадку у Римі через павербанк у багажі
ГоловнаСвіт

Чехія хоче транспортувати азербайджанські газ і нафту через Україну

Прага планує щороку закуповувати 2 мільярди кубометрів азербайджанського газу.

Чехія хоче транспортувати азербайджанські газ і нафту через Україну
чеський прем'єр-міністр Андрей Бабіш
Фото: slovoidilo.ua

Чехія хоче транспортувати газ та нафту з Азербайджану через територію України. 

Про це у Чорногорії заявив чеський прем'єр-міністр Андрей Бабіш, повідомляють Ceske Noviny

За його словами, транзит палива сторони обговорювали під час травневої зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським у Вірменії.

Реклама

Бабіш запитав Зеленського, чи дозволить Україна такий транзит, на що той відповів, що це можливо. Раніше Президент України назвав цю зустріч продуктивною і відзначив потенціал для поглиблення співпраці, подякувавши чехам за підтримку.

Чеський прем'єр наголосив, що Прага має виконати всі домовленості з Азербайджаном щодо постачання газу. Зараз Баку є одним із найбільших постачальників нафти до Чехії. Крім того, країни прагнуть розширити економічні зв'язки та обговорюють створення спільних підприємств.

У квітні міністр промисловості і торгівлі Чехії під час візиту до Азербайджану повідомив, що Прага планує щороку закуповувати 2 мільярди кубометрів азербайджанського газу. Постачання можуть стартувати між 2028 і 2029 роками. Угоду ще не підписали, але контракт пообіцяли, і процес перебуває на хорошому шляху. За словами Бабіша, цими поставками займається компанія ČEZ.

Також прем'єр Чехії зазначив, що до країни зверталася Словаччина з проханням допомогти з реверсом нафтопроводу «Дружба», проте технічно це складно і триватиме щонайменше рік.

  • Зараз Угорщина і Словаччина залишаються єдиними країнами ЄС, які залежать від російських нафти і газу. Євросоюз планує повністю припинити імпорт енергоносіїв з Росії до кінця 2027 року, щоб позбавити Москву доходів для фінансування війни проти України. 
Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies