МЗС про вибух у Констанці: ВМС України завчасно повідомили румунську сторону про морський безпілотник

Після інциденту профільні органи України та Румунії перебували у постійному контакті.

Україна та Румунія координували дії після вибуху в порту Констанца, який, за попередніми даними, міг бути спричинений детонацією морського дрона.

Про це заявив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий.

За його словами, Військово-морські сили України завчасно повідомили румунську сторону про морський безпілотник, який втратив керування через вплив російських засобів радіоелектронної боротьби.

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"Військово-морські сили України своєчасно поінформували румунську сторону про морський дрон, який втратив керування через російське глушіння", – зазначив Тихий.

On the incident in the port of Constanța, Romania: Ukraine’s Navy @UA_NAVY informed the Romanian side in a timely manner of a naval drone that had lost control because of Russian jamming.



Both states’ relevant authorities have been in close touch since then, took control of the… https://t.co/FWQa32bXCj — Heorhii Tykhyi (@SpoxUkraineMFA) June 5, 2026

Він додав, що після цього профільні органи України та Румунії перебували у постійному контакті, контролювали ситуацію та переконалися у безпеці району інциденту.

"Відтоді профільні органи обох держав перебували в тісному контакті, взяли ситуацію під контроль та переконалися в безпеці цього району. Така ефективна координація дозволила вжити необхідних заходів для запобігання шкоді цивільному населенню", – наголосив речник МЗС.

У МЗС підкреслили, що інцидент у Констанці вкотре демонструє: повномасштабна агресія Росії становить загрозу не лише для України, а й для всього регіону.

"Цей інцидент ще раз показує, що триваюча повномасштабна агресія Росії становить загрозу не лише для України, а й для всього регіону. Ефективна координація є ключем до мінімізації її наслідків для сусідніх країн", – додав Георгій Тихий.

5 червня у порту румунського міста Констанца вибухнув дрон.

Міністерство національної оборони оголосило, що безпілотник має «тип, що використовувався у війні в Україні». Справу розслідує прокуратура. У районі порту людям рекомендували знайти укриття.