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​Президент Фінляндії запропонував розширити ЄС до 40 держав

Стубб зазначив, що стратегічна сила ЄС залежить від масштабу, а також запропонував більш гнучкі формати участі.

​Президент Фінляндії запропонував розширити ЄС до 40 держав
Александр Стубб
Фото: EPA/UPG

Президент Фінляндії Александр Стубб виступив за масштабне розширення Європейського Союзу до 40 держав. Він пояснив, що після приєднання нинішніх країн-кандидатів (України, Молдови та Грузії) блок має розглянути можливість поглиблення інтеграції з Великою Британією, Туреччиною, Норвегією, Ісландією та навіть Канадою. 

Про це повідомляє CNBC.

"Вікно можливостей для розширення ЄС досить коротке, тому що коли війна в Україні закінчиться і, можливо, коли зміниться адміністрація США, я не знаю, тоді люди знімуть ногу з педалі газу і знову почнуть чіплятися до непотрібних речей", – сказав Стубб, виступаючи на енергетичній конференції в Гельсінкі,

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Він наголосив, що стратегічна сила ЄС залежить від масштабу, а також запропонував більш гнучкі формати участі.

Стубб додав, що до порядку денного розширення слід включати Україну, Молдову та Грузію, а також враховувати можливі рішення щодо Ісландії та Норвегії. Він також закликав приділити увагу перспективам наближення до ЄС Великої Британії, яка вийшла з блоку у 2020 році, або принаймні забезпечення її "якомога ближчого" зв'язку з ЄС. Окремо він згадав Канаду.

"Хіба не було б чудово, якби Канада була 28-ю державою ЄС, а не 51-ю державою Сполучених Штатів?", - сказав Стубб. 

Також, за його словами, ЄС слід активніше працювати з Туреччиною та країнами Західних Балкан, які він назвав "найгарячішою точкою в Європі". Серед них він перелічив Сербію, Косово, Албанію, Чорногорію, Північну Македонію та Боснію і Герцеговину.

  • Як відомо, наразі  до Європейського Союзу входять 27 країн. Після виходу Великої Британії (Brexit) в 2020 році нових членів поки що не додалося.
  • Нещодавно Франція і Німеччина розробили документ, у якому пропонують дозволити країнам-кандидатам поетапно відкривати для себе привілеї ЄС, зокрема, частковий доступ до єдиного ринку блоку. 
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