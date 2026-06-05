Збройні сили країни також опинились в санкційному списку.

США запровадили санкції проти президента Куби Мігеля Діаса-Канеля та членів його родини, задля ще більшого тиску на комуністичний уряд.

Про це пише Bloomberg.

Збройні сили Куби та Комітети захисту революції також були додані до чорного списку Міністерства фінансів США .

Адміністрація Трампа запровадила фактичну паливну блокаду та постійно посилює тиск на керівництво Гавани, намагаючись покласти край 67-річному правлінню однієї партії.