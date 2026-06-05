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США запровадили санкції проти президента Куби

Збройні сили країни також опинились в санкційному списку.

США запровадили санкції проти президента Куби
Президент Куби Мігель Діас-Канель
Фото: EPA/UPG

США запровадили санкції проти президента Куби Мігеля Діаса-Канеля та членів його родини, задля ще більшого тиску на комуністичний уряд.

Про це пише Bloomberg.

Збройні сили Куби та Комітети захисту революції також були додані до чорного списку Міністерства фінансів США .

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