Трамп відреагував на голосування у Конгресі про позбавлення його воєнних повноважень

Від республіканця дісталось і політичним опонентам, і однопартійцям.

Президент США Дональд Трамп у власній соцмережі Truth Social прокоментував ухвалення Палатою представників законопроєкту про обмеження повноважень глави держави щодо ведення війни проти Ірану.

Трамп назвав голосування конгресменів "безглуздим", а сам документ "непатріотичним" - мовляв, він був погоджений саме у розпал фінального етапу перемовин про завершення війни на Близькому Сході.

Господар Білого дому звинуватив демократів у тому, що вони керуються "синдромом ненависті до Трампа, бо готові терпіти провал своєї країни, аби тільки не дати мені одну з моїх багатьох перемог". Також республіканець засудив чотирьох своїх однопартійців, які проголосували всупереч своїм колегам і підтримали опозицію. На думку Трампа, вони просто хотіли "попозувати перед публікою і мають відчувати сором".

Напередодні документ про обмеження воєнних повноважень Трампа успішно подолав етап ухвалення у нижній палаті Конгресу. Його мета - змусити президента узгоджувати свої дії на Близькому Сході з парламентом.