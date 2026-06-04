В Албанії посилилися протести проти створення розкішного курорту, пов'язаного з зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером, пише The Guardian. Опоненти будівництва відкинули пропозицію прем'єр-міністра обговорити рішення.

У середу, третій день мітингів, у столиці Тірані на протест вийшли тисячі людей. Акції заплановані й на півдні країни, де нещодавно в екологічно чутливому районі Середземномор'я розпочали земляні роботи під курорт.

"Від початку до кінця була повна відсутність прозорості. Ми не бачили жодних публічних консультацій чи публічної документації щодо дозволів, тому тепер ми кажемо, що якщо вони приберуть бульдозери, знімуть огорожу та відновлять середовища існування до того стану, до якого вони були, тоді ми зможемо почати переговори", – сказав Александр Трайце, виконавчий директор провідної природоохоронної групи країни – Захисту та збереження природного середовища Албанії (PPNEA).

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Організація вважає, що курорт поставить під загрозу знищення біорізноманіття.

Будівництво курорту підтримує прем'єр Еді Рама, який вважає це важливою подією для розвитку Албанії як місця відпочинку. Він запропонував зустріч протестувальникам, але категорично відкинув зупинку інвестицій за його каденції.

"Немає жодних шансів, що інвестиції зупиняться, поки я тут", – сказав він.

Символом протестів став рожевий фламінго – один з сотень різновидів птахів, що мешкають в ареалі, який планують забудувати.

Про план будівництва нового курорту на 10 000 номерів на острові Сазан та узбережжі Звернеца стало відомо ще в 2024 році. Джаред Кушнер відвідав Албанію разом з Іванкою Трамп у січні цього року, після чого Еді Рама підтвердив Politico продовження обговорень інвестиційного проєкту.